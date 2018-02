César 2018 : Manu Payet sort du lit sur fond de #BalanceTonPorc

Le 2 mars 2018, le cinéma français récompensera le meilleur de l'année écoulée de la 43e cérémonie des César du Cinéma. À la présentation, et c'est une première pour lui, Manu Payet aura la charge d'animer une soirée souvent critiquée pour ses longueurs et lourdeurs. En prémices de cette cérémonie qui se tiendra à la salle Pleyel, l'humoriste et comédien actuellement sur les planches avec son one-man show Emmanuel s'est offert un spot publicité tournée à la Cité du cinéma de Luc Besson.

En parodiant le titre Basique d'Orelsan, Manu Payet sert d'abord quelques banalités, avant de rentrer très rapidement dans le vif du sujet, à savoir ce qui sera assurément le grand fil rouge de cette édition 2018 : le scandale Weinstein et le mouvement #BalanceTonPorc qui en a découlé. "Une actrice qui passe des essais n'est pas obligée de se désaper, les producteurs de ciné ne sont pas tous des porcs hashtagués", lâche Manu Payet, suivi par deux femmes vêtues d'une combinaison jaune qui n'est pas sans rappeler celle d'Uma Thurman dans Kill Bill – alors que l'actrice a récemment révélé avoir été agressée par Harvey Weinstein – et entouré d'hommes en smoking et dotés d'une tête de cochon.

Le ton est clairement donné pour ces César 2018, alors que les femmes seront à l'honneur puisque la cérémonie sera ouverte par la présidente Vanessa Paradis, dédiée à Jeanne Moreau, et Penélope Cruz y sera honorée. On est très curieux de voir ce que Manu Payet nous réserve pour le 2 mars prochain...