César 2018 : Manu Payet maître de cérémonie !

L'Académie des arts et techniques du cinéma français a fait son choix pour l'animation de la 43e cérémonie des César qui se tiendra le 2 mars 2018 ! L'heureux élu reprend le flambeau de Jérôme Commandeur, et c'est Manu Payet qui aura la délicate mais ô combien enthousiasmante mission d'animer la grand-messe du septième art hexagonal. L'acteur et humoriste peut d'ores et déjà réfléchir à son discours d'ouverture, moment phare de la soirée où les maîtres et maîtresses rivalisent d'audace et d'originalité. Mais rappelons que Manu Payet connaît bien les César, puisqu'il était venu remettre, en 2013, le prix du meilleur film d'animation à Ernest et Célestine.