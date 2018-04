Nabilla pose avec une star de télé-réalité US... et se tape la honte

Elle en croise du beau monde en Californie. Actuellement aux Etats-Unis pour assister au festival de musique de Coachella qui a démarré ce week-end, Nabilla Benattia croise des stars internationales et ne manque pas de prendre la pose avec elles. Après avoir dévoilé une photo avec l'irrésistible Emily Ratajkowski, c'est avec une grande star de télé-réalité américaine que la future femme de Thomas Vergara a pris la pose.

Il s'agit de... Paris Hilton. Pour faire sensation au festival, c'est pour une robe en dentelle blanche que la belle blonde de 37 ans - connue grâce à The Simple Life - a opté, tandis que la brunette portait un mini-short et un top beige. Nabilla Benattia a aussi croisé l'actrice de Pretty Little Liars Shay Mitchell, des rencontres qui lui ont donné envie de réaliser une petite danse sexy près d'un lac.

Malheureusement, elle n'a pas eu l'effet escompté. Alors qu'elle se déhanchait, Nabilla a un peu trop reculé et a légèrement chuté dans l'eau. Un moment culte qu'elle assume à 100% puisqu'elle a dévoilé la vidéo à ses abonnés, sur Instagram, ce dimanche 15 avril 2018. A ne louper sous aucun prétexte !