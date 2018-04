Nabilla et Emily Ratajkowski : Les deux bombes sont prêtes pour Coachella !

Pour cette soirée, Emily Ratajkowski portait une combinaison à carreaux de la marque LPA. Même habillée, l'irrésistible créatrice de maillots de bain régale la Toile.

Coachella s'étale sur les week-ends des 13 et 20 avril. Le chanteur The Weeknd, Beyoncé, Eminem et le phénomène Cardi B, enceinte de son premier enfant, se produiront pour le plus grand bonheur des chanceux festivaliers.

Un défilé de célébrités est attendu sur la pelouse de l'Empire Polo Club d'Indio, hôte du festival.