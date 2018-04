Nabilla : Sa chute à Coachella parodiée (et c'est drôle), la starlette valide !

Nabilla Benattia sait faire preuve d'humour et d'autodérision, elle l'a prouvé lors de sa participation au festival de Coachella. Invitée par la marque Revolve avec son fiancé Thomas Vergara, la star de télé-réalité n'a pas fait que croiser du beau monde durant l'événement musical (la bombe Emily Ratajkowski, la riche héritière Paris Hilton ou encore l'ex-Pussycat Doll Nicole Scherzinger) : elle s'est aussi aussi offert une jolie chute. Dansant dans un petit short en jean et un crop top en crochet, la brune sexy a perdu l'équilibre et elle est tombée... dans une mare. Un moment de solitude qu'elle aurait pu garder pour elle mais qu'elle a préféré partager avec ses quelque 2,9 millions d'abonnés sur Instagram et 2,66 millions d'abonnés sur Twitter. "Je voulais pas mais ... j'assume", a-t-elle commenté.

À l'origine d'un nouveau buzz, Nabilla Benattia s'est rapidement retrouvée parodiée. L'auteur du détournement vidéo n'est autre que Netflix qui a mixé la chute de la starlette avec des images de Stranger Things. Une parodie validée par la future femme de Thomas Vergara qui a retweeté la vidéo sur son compte Twitter. Nabilla Benattia et Netflix se connaissent très bien puisque la jolie brune a tourné dans une scène bonus dans la série Orange Is the New Black, une production Netflix.