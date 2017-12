Cyril Hanouna donne des nouvelles de Valérie Benaïm dans TPMP !

Cyril Hanouna a répondu aux inquiétudes des fans de Valérie Benaïm.

Absente de Touche pas à mon poste depuis le 16 novembre dernier, la chroniqueuse ne donnait plus signe de vie sur les réseaux sociaux. Ses abonnés savaient simplement qu'elle était souffrante mais n'avaient pas plus de détails. Ils ont donc été heureux d'apprendre que Cyril Hanouna allait donner de ses nouvelles le 5 décembre dernier. Sauf que le trublion de C8 ne l'a pas fait, de quoi les déprimer encore plus.

"On n'a aucune nouvelle de Valérie Benaim que se passe-t-il où est-elle qu'est-ce qu'elle a ça fait 15 jours qu'on ne la voit plus donne-nous des nouvelles ou quelqu'un de TPMP", "Rhooo @Cyrilhanouna tu na pas donner des nouvelles de Valérie benaim #TPMP", "Stp donne nous des nouvelles de @BenaimValerie Baba", a-t-on pu lire sur Twitter. Des inquiétudes qui n'ont pas échappé à Baba.

Aussi a-t-il pris le temps de les rassurer hier soir, dans TPMP, en déclarant : "Elle va mieux. Elle avait très très mal au dos, elle est rentrée chez elle et elle reviendra nous voir. Elle ne sera pas là avant janvier, mais vous lui manquez à fond. On lui fait d'énormes bisous, on l'aime à la folie. Je l'ai tous les jours au téléphone et elle va de mieux en mieux. Elle a eu un gros problème de dos."

Des propos qui ont poussé Valérie Benaïm à sortir de son silence, sur Twitter : "Merci mon @CyrilHanouna pour ton mess ! Vous me manquez beaucoup je confirme ! J'embrasse fort les copains autour de la table. Mille mercis à vous tous qui avez la gentillesse de me laisser d'adorables messages ! Hâte de vous retrouver. Je me remets en forme et je reviens faire la fête avec vous !"

Nous voilà rassurés !

Du côté des audiences, l'émission d'hier a rassemblé 1,22 million de fanzouzes ( soit 4,9% de part de marché).