Cyril Hanouna en vacances : Il adopte un nouveau style !

C'est les vacances pour Cyril Hanouna ! Depuis le 14 juin 2018 – date à laquelle il a clôturé la saison 9 de Touche pas à mon poste sur C8, Baba profite des beaux jours. S'il a officiellement annoncé le retour d'Agathe Auproux à la rentrée, le présentateur de 43 ans a aussi changé de style pour l'été.

C'est sur son compte Twitter que Cyril Hanouna a révélé son nouveau look mardi 3 juillet 2018. Exit les costumes et les tenues sobres, Baba mise maintenant sur la couleur. Il n'a pas hésité à se prendre en selfie pour dévoiler sa chemise rose imprimée de fleurs et sa paire de lunettes branchée. "J'avoue, je pars en yecou en terme de style. Je vous aime fort", a-t-il déclaré en légende. La photo est vite devenue virale sur le réseau social. "T'es trop beau gosse comme ça", notait une internaute.