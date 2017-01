Cyril Hanouna : "Gay, trafiquant de cocaïne"... Sa réaction à sa bio non autorisée

Cyril Hanouna ne fait décidément rien comme les autres : s'il n'a pas souhaité répondre positivement aux sollicitations du journaliste René Chiche lorsque celui-ci travaillait sur une biographie le concernant, le trublion de C8 l'a en revanche invité à venir discuter du produit fini sur le plateau de Touche pas à mon poste. L'occasion, en compagnie de ses chroniqueurs et devant 1,47 million de téléspectateurs acquis à sa cause, de justifier son refus de participer à l'ouvrage Cyril Hanouna - Le bouffon qui devint roi et de réagir aux rumeurs les plus sulfureuses - homosexualité, drogue... - véhiculées dans ses pages.

Comment aurait-il pu en être autrement, alors que TPMP est chaque soir le foyer cathodique du buzz ? Bien conscient de la publicité accordée dans les médias à sa biographie non autorisée, un "livre qui fait beaucoup parler" et "le seul qu'il ait lu depuis longtemps" comme il l'a observé, Cyril Hanouna en accueillait vendredi 6 janvier 2017 l'auteur, qui, dans une interview parue la veille sur le site de L'Express, n'en espérait pas forcément tant : "S'il m'invite, j'irai avec plaisir. Mais peut-être qu'il se contentera d'en parler en plateau." Finalement, ils en ont parlé ensemble.

Il m'en met dans la gueule, c'est normal

Et Cyril, notoirement discret sur sa vie privée, de poser d'emblée la question qui lui brûle les lèvres : "Pourquoi une biographie sur moi ? Je ne suis pas assez important... Voilà, un post-it, c'était suffisant." Journaliste, écrivain et producteur de télé depuis 1988, René Chiche explique alors avoir tout simplement été intéressé par son "parcours personnel emblématique", s'étonnant qu'aucun autre journaliste spécialisé n'ait eu l'idée avant lui d'une biographie de celui qui est devenu en un laps de temps fulgurant un pilier du PAF : "Je n'ai pas fait un livre de fan, j'ai voulu faire une biographie journalistique. C'est plutôt bienveillant", dit-il. Même si... "Il m'en met dans la gueule, c'est normal", note Hanouna.

L'invité souligne aussi avoir "essayé de rencontrer à plusieurs reprises" Cyril Hanouna : "Il ne voulait pas y participer, mais ne m'a pas empêché de faire mon livre, n'a pas demandé aux gens de ne pas me répondre. Il ne m'a pas aidé non plus et ne m'a pas reçu chez lui. Parfois il répondait à mes messages, parfois non, c'était compliqué. Mais j'ai eu accès à des proches, comme sa soeur ou sa mère, Esther Hanouna", détaillait-il auprès de L'Express.

Et le maître de cérémonie de TPMP de livrer ses raisons très clairement : "Parce que 1) peut-être qu'un jour j'écrirai un livre pour tout raconter 2) je me méfiais beaucoup de ce que je pouvais dire, je me suis dit : "je préfère qu'il fasse une enquête auprès de mes proches" 3) C'est un sujet qui me dérange : je déteste parler de moi, les interviews, tout ça, je déteste."