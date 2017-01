TPMP : En larmes, une fanzouze rencontre son frère pour la première fois !

Depuis lundi 3 janvier, Cyril Hanouna est revenu avec une nouvelle formule de Touche pas à mon poste (C8). Après une partie consacrée aux jeux et une autre aux infos médias, l'animateur vient en aide à un téléspectateur en lui permettant de réaliser l'un de ses rêves. Et hier soir, c'est celui d'Inès qu'il a exaucé.

"J'ai été un enfant de la DASS avec ma petite soeur et, depuis toute petite, je suis à la recherche de mon petit frère qui a été enlevé à ma mère à la naissance", a expliqué la jeune femme. Et, alors qu'elle pensait que Cyril Hanouna l'avait invitée pour parler de son histoire et peut-être faire réagir son frère, Inès a eu la surprise de le voir débarquer sur le plateau. Très émue, elle n'a sans surprise pu retenir ses larmes avant de le prendre dans ses bras.

La jeune femme a appris que son frère se prénommait Joseph et qu'il ignorait son existence jusqu'à il y a une semaine. Nul doute qu'ils ont commencé dès hier soir à rattraper le temps perdu.

Un animateur généreux

Lundi, c'est un voyage que Baba a offert à un couple qui venait de se fiancer en direct de TPMP. Avant cela, lors du prime La Grande Régalade de Baba Noël diffusé le 15 décembre dernier, c'est une maison que Cyril Hanouna a souhaité offrir à une famille dans le besoin.