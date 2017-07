Cyril Hanouna : La raison pour laquelle il peut tout arrêter dès 2018...

Cyril Hanouna, l'homme qui pèse des millions. 250 millions d'euros pour son contrat de cinq ans avec Bolloré, 59 millions d'euros de chiffre d'affaires avec sa société de production H2O, des dizaines de milliers d'euros de publicité et plus d'un million de téléspectateurs chaque jour sur C8 avec Touche pas à mon poste. Il n'empêche, Baba, comme l'appellent ses Fanzouses, serait prêt à tout abandonner avant la fin de son contrat. Il révèle pourquoi au site lemonde.fr.

Plus que les audiences ou le salaire, ce qui compte pour Cyril Hanouna est de rester le même pour le téléspectateur. C'est-à-dire un animateur proche d'eux et qui ne ment pas. L'homme de 42 ans, qui n'a jamais pété les plombs et fréquente toujours ses amis des Lilas, explique : "Je suis très fier de mon émission, j'ai une dialectique que l'on retrouve au lycée, dans les cités. J'ai l'impression que les mecs qui me critiquent ne fréquentent pas les jeunes, qu'ils fréquentent une société que je ne connais pas." Et d'ajouter : "Si je vois qu'à cause de cette histoire je ne suis plus le même dans l'émission, j'arrêterai avant janvier 2018. Je ne suis pas un croqueur d'antenne."

Une décision qui ne plairait ni aux téléspectateurs, ni à la chaîne, laquelle peut compter sur les bonnes audiences du trublion : entre 1,4 et 1,2 millions de téléspectateurs par jour !