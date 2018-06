Cyril Hanouna : Le détail qui a changé sa carrière !

Dans son édition du 1er au 7 juin 2018, Marianne proposait une interview de Cyril Hanouna Après être revenu sur l'origine de sa brouille avec Yann Barthès, l'animateur de 43 ans a évoqué Touche pas à mon poste (C8), une émission qu'il veut "populaire" afin de toucher un maximum de téléspectateurs. "Je parle avec tout le monde dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans le public. Je peux m'entendre avec n'importe qui et c'est ce que je prône", a-t-il confié.

Cyril Hanouna met donc un point d'honneur à être le plus sincère possible à l'écran comme dans la vie : "Il n'y a pas de calcul, je suis entier. J'arrive à l'émission et je ne sais pas du tout ce que je vais dire. Je suis sur le plateau comme je suis dans la vie. Avant, je jouais un rôle. Je voulais jouer à l'animateur, être Jean-Pierre Foucault. Ça ne marchait pas. Ça a marché une fois que je me suis dit que j'allais être moi-même devant les caméras." Baba a ensuite regretté que la télévision ait changé ces dernières années. Il tente donc d'imposer son style, "une télé d'après internet et YouTube" : "C'est fini la télé des vedettes, des animateurs en costard sur leur piédestal. Tout le monde est bienvenu dans l'émission, y compris des anonymes. L'émission doit être accessible et j'essaye de mettre tout le monde au même niveau, moi y compris. (...) Je veux rassembler autour du rire et de la déconne."

Et ça fonctionne puisque chaque soir, TPMP cartonne. Le programme sera donc de retour la saison prochaine. En attendant, Cyril Hanouna et sa joyeuse bande vivent leur dernière semaine de la saison. Viendra ensuite le temps des vacances pour se ressourcer et préparer la rentrée.

L'intégralité de l'interview de Cyril Hanouna est à retrouver dans le magazine Marianne du 1er au 7 juin 2018.