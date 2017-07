Cyril Hanouna : Pas tendre avec Arthur et Yann Barthès, il s'explique

Cyril Hanouna a donné une longue interview à lemonde.fr. En plus de révéler pourquoi il pourrait arrêter la télévision dès 2018, il s'est exprimé sur celui dont il n'est plus l'ami, Arthur, et son rival à l'antenne, Yann Barthès.

Entre Arthur et Cyril Hanouna, la guerre fait rage depuis un moment, les deux hommes n'hésitant pas à s'envoyer des piques par interviews interposées. Cet entretien n'a pas dérogé à cette tradition. "Il y a des mecs que je ne peux pas blairer. Arthur, c'est tout ce que je n'aime pas. Du vent. Il t'appelle toujours parce qu'il veut un truc", déclare-t-il sans détour.

Si Baba apprécie Laurent Ruquier, Thierry Ardisson et vénère Jean-Pierre Foucault ou Michel Drucker, il a également de l'estime pour son adversaire, Yann Barthès, lequel présente Quotidien sur TMC, en face de Touche pas à mon poste. Avouant aimer la compétition et avoir comme challenge d'atteindre les 2 millions de téléspectateurs (1,2 à 1,4 millions de personnes regardent en moyenne TPMP) l'année prochaine, le quadragénaire déclare au sujet de l'animateur : "J'aime bien Yann Barthès. Dans ce qu'il fait, il est le meilleur. Mais un peu trop donneur de leçons. Ils ont tous le même look, ce sont les premiers de la classe contre les cancres. Nous, on est l'émission de l'ouverture, eux de l'élite. Mine de rien, on illustre les différences existant dans la société."

Un rival qui donne du fil à retordre à Cyril Hanouna. Même si TPMP a gagné la bataille des audiences à 145 reprises et attire en moyenne 200 000 téléspectateurs de plus que Quotidien, le show de Barthès a devancé vingt-trois fois celui du trublion.

Avec une nouvelle ligne éditoriale et de nouveaux chroniqueurs en septembre, Cyril Hanouna espère creuser l'écart avec Yann Barthès. Réponse à la rentrée.