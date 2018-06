Cyril Hanouna : Son clip "On va la pécho" pour la Coupe du Monde enfin dévoilé !

Il l'a promis et il l'a fait...Le 28 mai 2018, Cyril Hanouna a dévoilé On va la pécho, sa propre chanson pour soutenir l'équipe des Bleus pendant la Coupe du monde (qui a débuté le 14 juin dernier). À peine disponible sur les plateformes de téléchargement en ligne, le titre a rencontré un succès énorme. Le présentateur de Touche pas à mon poste (C8) a donc décidé de sortir un clip et il est enfin disponible en ce vendredi 15 juin.

D'une durée de plus de trois minutes, le clip On va la pécho nous plonge directement dans l'ambiance de la Coupe du monde 2018. Et pour cause, Cyril Hanouna a privatisé le Stade de France pour accueillir la majorité de ses chroniqueurs. Benjamin Castaldi, Jean-Michel Maire, Matthieu Delormeau, Bernard Montiel et leurs camarades ont d'ailleurs donné de leur personne vêtus de leur maillot de football. Paga, le candidat des Marseillais, était également de la partie !

S'il apporte un beau soutien à l'équipe de France de Didier Deschamps, Cyril Hanouna fait également une bonne action avec son hymne. Une partie des bénéfices sera reversée à l'association Les Anges de la rue qui aident les sans-abri et les familles en difficulté.

On va la pécho, la chanson officielle selon Baba, est toujours disponible sur les plateformes de téléchargement en ligne. Le clip est, quant à lui, accessible sur la chaîne YouTube de Cyril Hanouna, Babarissa.