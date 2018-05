Cyril Hanouna : Son hymne pour la Coupe du monde 2018 cartonne déjà !

Ce n'est un scoop pour personne, Cyril Hanouna adore le football ! À l'approche de la Coupe du Monde 2018 qui débutera le 14 juin prochain en Russie, le présentateur de Touche pas à mon poste (C8) a eu une idée de génie. Il a en effet lancé sa propre chanson pour soutenir l'équipe des Bleus baptisée On va la pécho.

C'est sur le plateau de l'émission de TPMP du 28 mai 2018 que Cyril Hanouna a dévoilé les premières secondes de son titre. "On va la pécho, cette pecou mon frérot", pouvait-on entendre dans le refrain. Les paroles sont ici signées par Fabien Delettres, le producteur artistique de l'émission de C8. Si le public et Kelly Vedovelli ont validé cet hymne déjanté, c'est également le cas des internautes et des téléspectateurs. Et pour cause, On va la pécho rencontre actuellement un grand succès !