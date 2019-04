Cyril (Koh-Lanta) en couple : Il présente officiellement son petit ami

À l'occasion d'une interview pour Public, Cyril avait confié ne pas avoir subi d'agression liée à son homosexualité. "Mais j'ai subi une terrible agression à New York en août 2016. C'était ce qu'on appelle une initiation de gang : un jeune doit tabasser la première personne qu'il croise pour être admis. Ils étaient quatre et se sont acharnés sur mon crâne à coups de poings et de pieds. Ça a provoqué une hémorragie cérébrale, je suis tombé dans le coma et je me suis réveillé à l'hôpital", avait-il notamment expliqué.

C'est dans la foulée de son agression que Cyril a trouvé son compagnon actuel.