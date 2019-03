Cyril (Koh-Lanta), cash sur son homosexualité : ce qu'il s'est passé hors caméra

Cyril, Parisien de 37 ans, a marqué les premiers épisodes de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1). Il faut dire que, d'entrée de jeu, la sexualité de l'aventurier a intrigué les téléspectateurs. Lors du deuxième épisode, l'acolyte d'Alexandre, Maud et Chloé a révélé être gay. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, il fait d'autres confidences à ce sujet.

Cyril assume "complètement" son identité. "J'ai vu déjà que, sur les réseaux sociaux, ça commençait à parler. Moi, je ne pose pas de questions. C'est dit ouvertement dans l'émission, et j'en suis très content", lance le candidat de l'équipe rouge. Plus encore, le designer de la saison avait "envie que ce soit une chose complètement lambda". Mission réussie !

Si les fidèles de Koh-Lanta ont eu confirmation lors du deuxième épisode, les aventuriers ont été mis au courant de l'orientation sexuelle de Cyril sur le camp, hors caméras. "Je l'ai annoncé aux autres aventuriers, la première nuit quand on était à 21, on s'est tous présentés. Et moi, j'ai dit que je vivais à Paris, que j'étais designer, que je faisais du water-polo et que j'étais en couple avec Thomas, confie-t-il. C'était une information comme les autres."

C'est avec "le kéké des plages" Alexandre, "la poissonnière" Chloé et "la vieille" Maud que Cyril, "le gay", a réussi un coup de maître dans Koh-Lanta. Faisant croire à un vote contre Émilie, la chef d'équipe, le quatuor a en réalité éliminé Victor, forte tête de l'émission ! "Victor est un très bon aventurier. Sauf que moi, je ne suis pas venu à Koh-Lanta que pour survivre. Je suis aussi venu pour vivre quelque chose d'humain. C'est ce qui m'a manqué chez lui : je n'ai pas senti le partage", lance Cyril. Et de poursuivre : "Il a fallu faire un choix (...). Ce n'était pas une stratégie pour aller plus loin, c'était une stratégie pour me sentir à l'aise dans le jeu. Victor voulait être calife à la place du calife. Il voulait s'imposer, alors que ce rôle était à Émilie."

Rendez-vous vendredi 29 mars 2019 dès 21h sur TF1 afin de suivre le prochain épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs !