Cyril (Koh-Lanta) – Hémorragie cérébrale, coma : son agression par un gang...

Cyril, candidat rouge de Koh-Lanta : La guerre des chefs sur TF1, a bien failli mourir il y a un peu plus de deux ans.

Interrogé par nos confrères de Public, le Parisien de 37 ans a raconté un drame personnel qui lui était arrivé à New York. C'est alors qu'il était interrogé sur la possibilité que son homosexualité ait pu le confronter à la violence par le passé que l'aventurier s'est rappelé : "En tant qu'homosexuel, pas plus que ça. Mais j'ai subi une terrible agression à New York en août 2016. C'était ce qu'on appelle une initiation de gang : un jeune doit tabasser la première personne qu'il croise pour être admis." Et Cyril d'entrer dans les détails horrifiants de son calvaire : "Ils étaient quatre et se sont acharnés sur mon crâne à coups de poings et de pieds. Ça a provoqué une hémorragie cérébrale, je suis tombé dans le coma et je me suis réveillé à l'hôpital."

Heureusement, grâce à la rapidité de sa prise en charge, Cyril a évité le pire... même s'il a gardé quelques séquelles de cette terrible épreuve. "Je mettais beaucoup de temps à comprendre ce qu'on me disait, à me souvenir, et j'ai aussi totalement perdu l'odorat. J'ai dû travailler à mi-temps pendant un an. Ma neurochirurgienne m'a dit que si j'étais resté trente minutes sur le pavé, je ne serais plus là, vingt-cinq minutes, je serais un légume. (...) J'ai échappé de très peu à la mort, ce qui m'a donné encore plus envie de me battre", a-t-il expliqué.

Le hasard de la vie a aussi fait que c'est dans la foulée de son agression que Cyril a trouvé son compagnon actuel. "J'avais une grosse cicatrice sur le crâne, que l'on voit d'ailleurs encore un peu. Mais l'amour vient quand on ne s'y attend pas !", s'est-il rappelé.

