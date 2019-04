Cyril (Koh-Lanta) : Sa blessure que l'on n'a pas vue lors d'une épreuve

Participer à Koh-Lanta est loin d'être facile. En plus de ne pas pouvoir manger à sa faim et de dormir dans des conditions parfois difficiles, les aventuriers doivent relever des défis sportifs, souvent intenses. Et ils ne sont pas à l'abri d'une blessure, Cyril de la saison actuellement diffusée sur TF1 peut en témoigner.

Lors de l'épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs diffusé vendredi 19 avril 2019, les trois équipes avaient pour mission d'arriver première lors d'un parcours de 60 mètres, sans jamais toucher le sol et en s'aidant de trois barils et d'une planche. Une épreuve de confort remportée non sans mal par les Rouges. Cyril par exemple s'est blessé comme il l'a dévoilé sur Instagram, mercredi 24 avril.

"Ok à #kohlanta, on se casse les ongles... Mais sur la dernière épreuve de confort, quand ma main se retrouve entre le baril et la planche, ça donne ça... #bobola #laguerredeschefs #kohlantatf1", a-t-il écrit en légende d'une photo sur laquelle on peut observer l'un de ses ongles noirci.