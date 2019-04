Koh-Lanta 2019 : Xavier éliminé, tensions et alliance secrète chez les Bleus !

Alors que Victor, Émilie et Chloé ont été éliminés de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1), Aliséa et Carinne ont abandonné le jeu pour raisons médicales. Lors du dernier épisode, un nouvel aventurier a été éliminé par son équipe lors du conseil !

Jeu de confort

Pour cette première épreuve, les équipes ont pour mission d'arriver première lors d'un parcours de 60 mètres sans jamais toucher le sol, s'aidant de trois barils et d'une planche. Les Rouges sont quatre depuis le départ de Chloé. Après tirage au sort, les Bleus sont privés de Brice et Cindy. Idem chez les Jaunes qui doivent faire sans Aurélien et Sophie.

Les Rouges, encouragés par Maud, progressent vite et arrivent face au premier obstacle. Les Jaunes suivent juste devant les Bleus. Xavier et Alexandre touchent le sol et retardent leur équipe. Une chute qui déstabilise les Rouges, rattrapés par les Jaunes. Tandis que les Bleus sont à la traîne, les Rouges et les Jaunes sont au coude à coude. Et c'est finalement l'équipe d'Alexandre qui remporte l'épreuve, suivie de celle des Jaunes !

Alexandre a le choix entre deux récompenses : un avantage conséquent sur la prochaine épreuve d'immunité ou un hotdog par personne et un indice pour trouver le collier d'immunité. Le chef des Rouges choisit l'avantage et laisse le hotdog et l'indice aux Jaunes.

De retour sur le camp, les Bleus vivent mal leur échec. Pour Maxime, Mohamed et Clo, le problème est que Frédéric n'ait pas compris les règles. De son côté, l'aventurier estime avoir fait une erreur : avoir fait confiance à Maxime pour lui expliquer l'épreuve et le guide.

Après avoir dégusté leur hotdog – Nicolas n'en a fait qu'une bouchée –, les Jaunes se mettent collectivement à la recherche du collier d'immunité. S'ils le trouvent, ce bijou servira à l'un d'entre eux après la réunification. Mais Angélique et Aurélien ne l'entendent pas de cette oreille. Le duo pense à l'avenir et indique face caméra que s'ils trouvent le collier, ils le garderont pour eux.

Épreuve d'immunité

Afin de ne pas aller au conseil, les aventuriers doivent constituer une arche avec onze pièces de bois, la dernière pièce étant impérativement posée par le chef d'équipe. La difficulté réside dans le fait que l'objet sera maintenu en l'air par des cordes tenues par les candidats. Les Rouges ont gagné un avantage : les deux premières pièces de leur arche sont déjà installées et stables. Tirage au sort oblige, chez les Bleus Mohamed et Frédéric ne jouent pas, idem pour Steeve et Angélique chez les Jaunes.

Les trois équipes progressent bien mais tous finissent par faire tomber leurs pièces ! Alors qu'Alexandre s'apprêtait à poser la dernière pièce, le vent a tout fait basculer... Nouvelle tentative, cette fois-ci le chef achève le travail mais une secousse fait de nouveau tomber l'arche. Les Jaunes prennent alors la tête, finalement doublés par les Bleus qui remportent l'épreuve ! Les Jaunes suivent et ce sont donc les Rouges qui iront au conseil.

De retour sur le camp, les Rouges angoissent à l'idée d'aller au conseil. Xavier exprime ouvertement son envie de voter contre Alexandre, qui en a selon lui le moins fait sur le camp. Chacun de leur côté, Cyril et Maud cherchent le collier d'immunité. Xavier, qui se sent en danger, s'y met également... sans succès.

Chez les Bleus, les stratégies sont aussi présentes. Maxime et Clo envisagent la suite de l'aventure et prévoient de faire sauter Frédéric et Cindy avant la réunification.

Conseil

Alexandre, Cyril, Maud et Xavier vont devoir éliminer l'un d'entre eux en présence de Maxime, chef Bleu, et Béatrice, chef Jaune. Le conseil tourne au règlement de comptes entre les aventuriers et Xavier en profite pour reprocher à Alexandre son manque d'implication sur le camp. Béatrice et Maxime estiment que le problème initial a été la (mauvaise) composition de leur équipe.

Avec trois bulletins contre lui, Xavier est éliminé ! Amer, il n'a rien à dire à ses camarades, "même pas bonne chance".