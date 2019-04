Koh-Lanta 2019 : Victor éliminé, gros coup de théâtre au conseil !

Koh-Lanta, la guerre des chefs a commencé fort sur TF1 ! Après les départs de Frédéric (qui a fait son retour), Aliséa, Carinne, Victor (qui est de nouveau dans la course, chez les Jaunes) et Émilie, l'aventure continue, un nouvel aventurier a quitté les îles Fidji lors de l'épisode 4 diffusé vendredi 5 avril 2019 et présenté par Denis Brogniart.

Épreuve de confort

Lors du dernier conseil de l'équipe rouge, Chloé a joué son bracelet d'immunité et perdu son statut de chef. Xavier, Maud, Chloé et Cyril sont unanimes : ils désignent Alexandre comme nouveau chef.

En arrivant devant Denis Brogniart avant le jeu de confort, les rouges et les bleus découvrent que Victor a fait son retour et a intégré l'équipe jaune. Le candidat est dans un esprit revanchard et souhaite faire gagner les jaunes, voire se déchirer les rouges.

Cette épreuve de confort repose uniquement sur les épaules des chefs d'équipe. Maxime, Béatrice et Alexandre doivent tenir en équilibre sur une planche à bascule. Avec une seule main, ils ont pour mission de construire un édifice de cinq pièces en bois. Béatrice et Alexandre sont au coude-à-coude... et c'est finalement, après plusieurs échecs, Béatrice qui remporte le jeu, suivie par Alexandre ! Une première épreuve de confort gagnée par les jaunes.

Béatrice a le choix entre deux récompenses : assister à une cérémonie auprès d'un chef de tribu repas compris avec une belle surprise du chef ou alors une escapade dans un véritable jardin d'Eden où les jaunes pourront remplir un panier de mangues, bananes, papayes, ananas ou encore de canne à sucre. La jeune sportive a choisi la première récompense. Les rouges récupèrent le panier à remplir. Ils sont guidés par un local qui leur indique quels fruits prendre et combien de temps cela pourra les nourrir. Les jaunes profitent d'un moment privilégié avec une tribu et partagent avec eux le repas copieux dont ils rêvent depuis le début de l'aventure ! Enfin, le chef de la tribu offre à Béatrice une massue, qu'il a l'habitude de donner à ses guerriers en guise de protection, ainsi que des pois traditionnels. Un moment magique.

Chez les bleus, Maxime tente de trouver de la nourriture dans le but de "se déculpabiliser de l'échec" du jeu de confort. Durant son expédition, le chef d'équipe cherche également un collier d'immunité. Finalement, il rentre avec du manioc. Son équipe souhaite que Maxime se repose et puisse éventuellement être en forme pour l'épreuve d'immunité. Ce soir, le chef ne sera donc pas de corvée pour le feu ! Chez les jaunes, Victor craint pour sa place et se met à la recherche d'un collier d'immunité... sans succès.

Épreuve d'immunité

L'heure est venue de disputer une épreuve complexe dans l'espoir de gagner et ne pas aller au conseil ! Avant tout, le tirage au sort est fait. Chez les bleus, Clo ne participe pas au jeu, pas plus qu'Aurélien et Angélique chez les jaunes. L'objectif final de cette épreuve est d'être la première équipe à composer un puzzle de 17 pièces représentant une tortue. Ces pièces sont enfermées dans des sacs en hauteur, quatre membres des équipes doivent alors porter un bouclier sur lequel le cinquième se tiendra debout pour les décrocher. La personne qui décroche les sacs ne pourra pas composer le puzzle.

Chez les jaunes, c'est Sophie qui décroche les sacs et Béatrice se désigne pour composer le puzzle. Chez les rouges, Alexandre se choisit comme décrocheur des sacs et propose que Xavier s'occupe du puzzle. Enfin, chez les bleus, Maxime indique que c'est Cindy qui se tiendra sur le bouclier et qu'il composera lui-même le puzzle.

Les jeux sont serrés mais les rouges prennent une légère avance grâce à l'agilité d'Alexandre. Les jaunes suivent de près, les bleus rattrapent leur retard et prennent la tête en fin de parcours. Finalement, les rouges et les jaunes arrivent premiers face au puzzle... mais Maxime est très efficace et finit premier ! Les bleus gagnent donc l'immunité, Xavier et Béatrice peinent à composer ce puzzle mais c'est finalement les rouges qui l'emportent ! Les jaunes iront au conseil...

Sur le camp des jaunes, Nicolas n'a pas le moral. Il se demande si ce conseil n'est pas l'occasion pour lui de retrouver sa famille qui lui manque tant. Sophie flanche également et, face caméra, elle fond en larmes en pensant à sa petite fille Anita. De son côté, Victor poursuit sa recherche du collier d'immunité et cette fois-ci, la pêche est bonne ! L'aventurier la joue franco avec ses coéquipiers : il révèle avoir le collier et propose un pacte. Soit il le joue ce soir et un membre de l'équipe saute, soit il ne le joue pas mais demande la garantie de rester jusqu'à la réunification en échange de quoi le collier sera donné à Béatrice. Le marché est loin d'être conclu... L'équipe jaune préfère que Victor joue son collier ce soir et passer à autre chose.

Chez les rouges, l'ambiance est au beau fixe ! Cyril se lance dans la décoration du camp. Balais, étagères, table... Le candidat de 37 ans ne s'arrête plus, avec l'aide de ses camarades. Autre ambiance du côté des bleus : c'est Maxime, le chef, qui agace à trop vouloir en faire.

Conseil

Pour la première fois, les jaunes se rendent au conseil et vont devoir éliminer l'un d'entre eux en présence d'Alexandre, chef rouge, et Maxime, chef bleu. Gros coup de théâtre, lorsque Denis Brogniart demande si un candidat souhaite jouer son collier d'immunité, Victor ne dit mot, à la surprise générale.

Les votes sont serrés avec Nicolas mais c'est finalement Victor qui est éliminé ! Il explique ne pas avoir joué son collier, qu'il donne au passage à Béatrice, car il estime que si son intégration était vraiment actée il n'en aurait pas besoin.