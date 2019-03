Carinne (Koh-Lanta) : La vraie raison de son abandon médical

Dans l'épisode de Koh-Lanta 2019 diffusé le 29 mars, Émilie a été éliminée et Carinne a été contrainte de quitter l'aventure à la suite d'un abandon médical. La pétillante blonde qui a eu du mal à encaisser la nouvelle au départ nous a fait des confidences sur ce qu'il s'est passé hors caméra. Elle est aussi revenue sur son parcours et son équipe Jaune.

Pourquoi votre corps a-t-il lâché ?

Au départ, je croyais que c'était la faim car on ne mangeait pas. J'étais affaiblie par ça mais en fait, et je l'ai su après à l'infirmerie, j'ai fait une très forte déshydratation. C'est pour ça que j'avais très mal au niveau de l'estomac et que j'avais la sensation bizarre d'être vide et que ça se collait à l'intérieur. Ça faisait très mal.

Comment avez-vous vécu ce départ sur décision médicale ?

Je me suis préparée la nuit qui a précédé l'annonce car j'ai entendu les médecins parler en disant que j'avais vraiment fait une très grosse déshydratation et que je n'avais pas de réserve. Ils disaient qu'ils pouvaient essayer de me remettre sur pied mais que si ça recommençait dans 24 ou 48 heures, ça pourrait vraiment être très grave. Quand j'ai entendu cette conversation, j'ai craqué toute seule dans mon coin et je me suis préparée mentalement à partir.

Pensez-vous que vous auriez pu tenir plus longtemps sans cette déshydratation ?

Même si j'avais faim, j'aurais pu tenir plus longtemps. Je suis partie parce que j'avais mal. J'ai pris la décision d'appeler le médecin parce que je n'en pouvais plus. Je ne suis pas du genre à me plaindre ou à tomber souvent malade... Là, j'avais vraiment mal et je ressentais quelque chose de vraiment bizarre. J'aurais pu vraiment aller loin sans cela.

On ne vous voit pas dire au revoir à vos coéquipiers ou à Denis Brogniart...

C'est comme ça, c'est le jeu... On s'est revus après l'aventure. Mais Denis Brogniart a passé du temps avec moi hors caméra. Il était vraiment super. Il m'a rassurée et m'a expliquée que c'était ça aussi Koh-Lanta, partir parfois à cause d'un abandon médical.

Avez-vous pu prévenir vos proches ?

C'est la production qui appelle nos proches. Ils ont appelé mon mari et l'ont rassuré. Ça a été très, très bien géré.

Comment définiriez-vous l'ambiance au sein de votre équipe ?

On était soudés. Notre objectif était d'aller ensemble à la Réunification et de gagner les immunités pour n'éliminer personne. La bonne ambiance était telle qu'on ne cherchait pas trop de colliers d'immunité. Ça aurait juste été bien de gagner un jeu de confort (rires).

Que pensez-vous du retour de Victor ? Pensez-vous qu'il réussira à s'intégrer ?

Je pense qu'il a été très déçu de sortir. S'il voit son retour comme une deuxième chance, je pense qu'il va tout faire pour s'intégrer. Mon équipe peut lui faire une place car on est sympa chez les Jaunes. Après, le naturel peut revenir au galop... Si c'est le cas, forcément ça ne le fera pas.

Comment s'est déroulé le retour à la réalité ?

Ça s'est très bien passé car mon mari m'a emmenée en vacances pour que je me repose et qu'on soit tous les deux ! Il m'a emmenée en Martinique, sur une autre île. (rires) Et après je me suis vite remise dans le bain.

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp : la faim, l'hygiène, le manque des proches, la fatigue... ?

La faim. On était obnubilé par le fait de trouver à manger car on perdait tous des forces. Ça, c'était le plus dur.

Combien de kilos avez-vous perdu ?

J'ai perdu six kilos en huit jours.

