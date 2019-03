Koh-Lanta 2019 : Émilie éliminée, Carinne abandonne, Victor de retour !

Après l'élimination de Victor la semaine dernière, un nouvel épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs a été diffusé vendredi 29 mars 2019 sur TF1. Un numéro très riche en rebondissements marqué par deux départs ! Résumé de ce nouvel épisode du jeu d'aventure présenté par Denis Brogniart.

Nouveau chef chez les Rouges

Chez les Kama (Rouges), le réveil est difficile. Émilie a rendu son bracelet d'immunité, elle n'est plus chef. Ils doivent donc désigner à l'unanimité un nouveau leader. L'ex-patronne des rouges n'a pas supporté la trahison de ses coéquipiers, qui ont éliminé Victor. Elle annonce la couleur : elle ne sera jamais d'accord sur le nom du nouveau chef. Elle préfère donc que ce soit les représentants des Bleus et des Jaunes qui choisissent à la place de tout le monde qui sera le nouveau représentant des Rouges.

Béatrice (chef des Jaunes) et Maxime (chef des Bleus) élisent Chloé. En tant que chef de la tribu, cette dernière sera obligée de participer à toutes les épreuves, or, elle est faible physiquement. Elle gagne aussi un collier d'immunité.

Jeu de confort et requin

Règle : Il s'agit de l'épreuve des flambeaux. Il faut embraser le plus rapidement possible sa vasque après avoir fait un long parcours ponctué d'obstacles, en portant un porte-feu de 90 kilos.

Dans l'équipe Jaune, par souci d'égalité numérique, Steeve ne participe pas à l'épreuve.

Les Rouges prennent la tête de l'épreuve grâce à Maud qui aiguille avec talent ses coéquipiers. Ils sont talonnés par les Bleus mais rien n'y fait, les Rouges remportent haut la main cette épreuve et ce malgré les tensions. Tout se joue donc entre les Jaunes et les Bleus. Après un suspense haletant, ce sont les Bleus qui remportent la deuxième place.

Chloé a la lourde tâche de choisir quelle récompense elle désire pour son équipe. Elle a le choix entre une grosse viande rouge, servie avec des frites, et un moment avec des enfants dans une école. Elle opte pour la nourriture. Les Bleus vont donc partir retrouver les élèves.

Chez les Jaunes, le moral est à zéro. Ils meurent de faim. Nicolas craque complètement et fond en larmes. Même s'il tente de les préserver, ses coéquipiers commencent à être agacés par sa dépression. C'est alors qu'Angélique et Aurélien trouvent des fruits. De quoi rebooster l'équipe.

En rentrant sur leur île, les Rouges ont trouvé un requin dans leur filet, ils décident de le libérer. Mais, ils doivent d'abord enlever le poisson qu'il a dans la bouche et qui est à l'origine de son emprisonnement. Un geste compliqués mais ils y parviennent.

Radeau, collier d'immunité et abandon médical

Au petit matin du huitième jour, les aventuriers découvrent des rondins de bois sur la plage. Ils doivent construire un radeau. Chez les Jaunes, Steeve et Béatrice ne sont pas d'accord sur la conception. Chez les Rouges, Maud prend les choses en main. Une nouvelle fois, Chloé ne brille pas dans son rôle de chef. Enfin, chez les Bleus, seuls Maxime et Frédéric s'activent au départ. Frédéric ne fait pas ça par hasard. Il sait que sa place est en danger et souhaite prouver qu'il compte dans l'aventure. Se sentant également en danger, Cindy part à la recherche du collier d'immunité et le trouve.

Avant l'épreuve, Carinne (équipe Jaune) a un gros coupe de mou. Il faut dire qu'elle n'a pas mangé depuis huit jours. Elle demande à ce que le médecin soit appelé. Ce dernier décide de la mettre sous surveillance à la clinique. Dans toutes les têtes, la peur de la voir partir et d'être confronté au retour de Victor fait son chemin. D'ailleurs, le jeune homme rejoint le groupe (après le jeu d'immunité).

Jeu d'immunité

Règle : il faut reconstituer le plus rapidement possible une fresque horizontale composée de seize pièces. Une mission qui revient aux trois chefs d'équipe. Mais voilà, trois de ces pièces sont fausses et les bonnes se situent en mer. Il faut donc aller les chercher avec le radeau. Mais avant, les chefs doivent récupérer un maximum de pagaies.

Chez les Jaunes, seules deux pagaies sont libérées, les Bleus en ont quatre et les Rouges trois. L'équipe de Chloé part en dernier, les Jaunes sont en tête. Grâce à leur radeau, les Rouges dépassent vite les Bleus. Mais ils perdent du temps lors du montage de la fresque, Chloé étant un peu perdue. Sans surprise, les Jaunes gagnent l'épreuve, les Bleus suivent. Les Rouges iront donc au Conseil. Émilie et Xavier sont en minorité, Chloé a déçu et elle en a conscience. Elle propose même de ne pas sortir son collier d'immunité au Conseil afin qu'elle soit éliminée...

Retour de Victor et Conseil

L'arrivée de l'ex-éliminé n'enchante pas vraiment les Jaunes. Steeve le met en garde : s'il veut que ça se passe bien, il doit respecter l'unité du groupe et ne pas semer la zizanie. Il fait son mea culpa et fait savoir qu'il est de bonne volonté.

Pendant ce temps, Émilie (Rouge) cherche le collier d'immunité mais ne le trouve pas. Elle tente de faire croire le contraire et cela semble marcher.

Une fois au Conseil, Chloé dit être "le boulet" de l'équipe, s'en excuse et sort son bracelet d'immunité. Elle n'est donc plus chef mais ne peut être éliminée. Au final, c'est donc Émilie qui est éliminée avec trois voix contre elle. Chloé en avait récolté deux, Xavier une.

"Je le savais, je m'en doutais. J'ai eu du mal à trouver ma place. Je n'ai pas grand-chose à leur dire", lâche-t-elle.