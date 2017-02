Cyril Lignac : "Pendant ma convalescence, j'ai beaucoup réfléchi"

Bien plus qu'un banal accident de deux roues, une véritable remise en question. En novembre dernier, alors qu'il circulait dans Paris en pleine nuit au guidon de son scooter, Cyril Lignac s'est fait renverser. La jambe gauche touchée (fracture fermée des tibia et péroné de la jambe gauche), le célèbre juré du Meilleur Pâtissier de M6 s'est retrouvé cloué au lit durant de longues semaines. Une immobilisation forcée de six mois qui lui a permis de réfléchir et a fait de lui un homme changé.

En couverture du numéro de mars du magazine L'Optimum, un franc sourire aux lèvres dans son teddy satiné Coach 1941, Cyril Lignac se confie sur ce moment de sa vie lourd de sens : "Pendant ma convalescence, j'ai beaucoup réfléchi après douze ans à fond la caisse. Aujourd'hui, je fais mon travail pour faire plaisir, aux clients et à moi-même. Le reste, j'ai appris à en faire abstraction." Parce que si le chef étoilé est adoré des téléspectateurs, il n'a pas toujours obtenu la reconnaissance espérée par ses pairs. "La profession n'a pas toujours été tendre avec moi", s'épanche-t-il.

Cyril Lignac peut, pourtant, se vanter d'avoir bâti un business florissant qui n'a plus besoin de sa présence permanente pour continuer à prospérer. Le chef à l'accent chantant s'en est rendu compte après sa chute en scooter. "L'accident m'a permis de voir qu'ils (ces restaurants ndlr) marchaient même si les clients savaient que je n'y serais pas, ça m'a rassuré", explique-t-il. Et c'est justement parce qu'il n'a pas peur de dire qu'il fait du "business" que Cyril Lignac ne s'est pas toujours fait des amis...

Propriétaire de 4 restaurants, 50 pâtisseries et une chocolaterie, mais aussi responsable de 150 employés à seulement 39 ans, Cyril Lignac songe à s'exporter. Reste à savoir où... "Les Etats-Unis, à moins de s'y installer, c'est impossible. Donc si je fais quelque chose un jour, ça serait à Londres", envisage-t-il, conscient du danger du défi : "Je ne suis pas non plus fou, je suis très prudent avec mes entreprises, je calcule mes coups."

Sauf que cet accident de scooter qui l'a coupé net dans ses activités, Cyril Lignac ne l'avait pas prévu...

L'intégralité de l'interview de Cyril Lignac est à retrouver dans L'Optimum, numéro 91, mars 2017.