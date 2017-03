Daisi (Pékin Express 2014) de retour : Découvrez son nouveau projet !

Difficile d'oublier Daisi. La jeune femme originaire du Brésil a participé à la saison 10 de Pékin Express (en 2014) avec sa compagne Natascha. Les jeunes femmes avaient réussi à se hisser jusqu'en finale face aux anciennes meilleures amies Caroline et Sabrina. Elles n'ont malheureusement pas été assez rapides et ont ainsi vu la victoire s'envoler.

Depuis, Daisi se faisait plutôt discrète et pour cause, elle préparait son retour... en musique. En effet, l'ex-aventurière de M6 est devenue auteur-compositeur-interprète et se penchait donc sur ses chansons. L'une d'elles, intitulée Bang Bang, a d'ailleurs été dévoilée le 2 mars dernier sur YouTube. Dans le clip en noir et blanc – qu'elle a réalisé –, on retrouve, très sensuelle, celle dont le nom d'artiste est Dayzee.

Nul doute qu'elle n'aura aucun mal à trouver un label, un producteur ou un manager pour l'épauler dans cette nouvelle aventure. En attendant, on vous laisse découvrir sa création dans notre player !