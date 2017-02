Dakota Johnson décolletée et Jamie Dornan: Le duo de 50 Shades Darker sensuel

Elle était très attendue ! Jeudi 2 février, les fans de la franchise Fifty Shades avait les yeux rivés vers Los Angeles et le Ace Hotel qui accueillait l'avant-première mondiale de Fifty Shades Darker (Cinquante nuances plus sombres).

Pour l'occasion, toute l'équipe du film était réunie sur le tapis rouge, mais c'est bien le duo-star qui a aimanté tous les regards. Décolletée et absolument divine dans une robe Valentino, Dakota Johnson a fait crépiter les flashs en solo avant de poser avec son partenaire de jeu, un Jamie Dornan au crâne rasé mais qui n'en demeure pas moins élégant. Complice, le couple sulfureux de Fifty Shades of Grey a déclenché une avalanche de flashs, sous les yeux d'E.L. James, l'auteure de la saga, on ne peut plus fière au bras de son mari scénariste Keith.

L'autre attraction du soir était sans aucun doute possible Kim Basinger. L'iconique actrice américaine (9 semaines 1/2, Batman, L.A. Confidential) fait son grand retour à Hollywood avec un rôle tout particulier dans la suite de Fifty Shades of Grey. L'ancien sex symbol des années 1980 campe en effet Elena Lincoln alias Mrs. Robinson, l'amante, mentor et initiatrice SM de Christian Grey. Charismatique et très élégante, la star s'est aisément imposée sur le tapis rouge, sous les yeux de Rita Ora qui avait pourtant donné dans le spectacle avec sa robe Giambattista Valli.

Sur le red carpet, on a également croisé Noah Cyrus (la petite soeur de Miley) dans une robe noire en transparence, la jolie Bella Heathcote, la chanteuse Halsey archi-décolletée, Luke Grimes, le sexy Eric Johnson, Victor Rasuk ou encore Marcia Gay Harden.

Fifty Shades Darker sortira dans nos salles le 8 février.