Dakota Johnson en couple avec Chris Martin : Son père Don confirme et valide !

C'est officiel entre Dakota Johnson et Chris Martin. L'actrice de Fifty Shades et le chanteur anglais de Coldplay sont bel et bien en couple, et c'est Don Johnson, le père de la comédienne, qui l'a confirmé. Dans une interview accordée au Sun, l'iconique acteur de Deux flics à Miami a évoqué longuement cette jeune idylle, confiant avoir rencontré l'ex-mari de Gwyneth Paltrow.

"C'est un type adorable. Je l'ai rencontré et on veut que ses enfants soient heureux, quelle que soit la forme que ce bonheur prend", déclare ainsi le père de Dakota – fille qu'il a eue avec Melanie Griffith. "C'est le but, la clé. C'est un musicien talentueux et doué. Je les avais vus [les membres du groupe Coldplay, NDLR] en concert dans une petite salle, le Troubadour, à Los Angeles, quand ils sont venus pour la première fois [en 2005] et c'était un moment mémorable", poursuit-il.

Autant dire que Don Johnson valide complètement le choix de sa fille d'être en couple avec le leader de Coldplay. "J'ai su directement qu'il était ce qu'il lui fallait, assure Don Johnson en parlant de sa fille. J'ai dit 'tu sais, cet homme a un truc en plus'."

Attendue dans la tournée promotionnelle du dernier opus de la franchise Fifty Shades, Cinquante nuances plus claires, Dakota Johnson ne devrait pas éviter les questions sur le couple qu'elle forme avec le talentueux Britannique, de douze ans son aîné. La belle interprète d'Anastasia Steele sera notamment aux côtés de Jamie Dornan le 6 février prochain pour présenter le film à Paris (Salle Pleyel) en avant-première mondiale !