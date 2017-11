DALS 8 : Agustin Galiana embrasse Candice Pascal, gênée et qui nie...

Samedi 18 novembre, le bel acteur espagnol Agustin Galiana brillait une nouvelle fois sur le parquet de Danse avec les stars saison 8. Le comédien a effectué un paso doble en hommage à sa grand-mère et a terminé sa danse en déposant un fugace baiser sur les lèvres de sa partenaire, Candice Pascal.

Au son d'une musique traditionnelle et dans une ambiance caliente, Agustin Galiana, torse nu sous un costume de torero, a fait le show. Le bel hidalgo, qui est arrivé en tête du classement à l'issue de la soirée, a fait le débrief avec Sandrine Quétier dans la deuxième partie de l'émission. Concernant sa prestation, le candidat semblait très satisfait. "C'est la danse dans laquelle je me suis senti le plus connecté avec Candice. On se regardait, on se faisait un challenge entre les deux mais, à un moment donné, on s'est souris et on s'est embrassés aussi", a-t-il déclaré.

Si Agustin Galiana semble avoir beaucoup aimé son baiser impromptu, la danseuse Candice Pascal n'était pas du même avis et faisait signe que non avec son doigt. "Non, non, non on ne s'est pas embrassés. Je n'ai pas vu. Il ne s'est rien passé", a-t-elle rétorqué. Un désaccord entre les deux partenaires puisque le comédien, reprenant le micro, en a rajouté une couche : "C'est drôle parce qu'elle m'a dit : 'Mais tu m'as roulé une pelle ?!'" Toutefois, il a fini par dire que c'était plus un bisous "d'amitié". Alors que depuis plusieurs semaines, la question du harcèlement sexuel envers les femmes et du consentement est au coeur du débat public, ce genre d'attitude risque de causer un peu de tort au beau gosse, qui devrait faire attention.

A l'issue de cette semaine de compétition, c'est Sinclair qui a été éliminé.

Thomas Montet