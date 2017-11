DALS 8 : Camille Lacourt éliminé, Christophe Licata souffrant, Joy Esther épate

Nouvelle semaine de compétition pour les candidats de Danse avec les stars 8 (TF1) toujours en lice, Agustin Galiana, Camille Lacourt, Tatiana Silva, Lenni-Kim, Elodie Gossuin et Joy Esther ont travaillé dur afin d'offrir le meilleur show possible sur le thème de la Hollywood Night. Tous devaient réaliser une prestation sur une BO culte.

Retour sur cette soirée cinq étoiles, animée par Sandrine Quétier et Arthur.

Agustin Galiana et Candice Pascal : He is the one that we want

Après leur tango argentin qui frôlait la perfection la semaine dernière, Agustin s'est frotté à l'une des danses les plus compliquées et rapides : un quickstep. Son objectif : être immobile en haut, mais rapide dans le bas du corps. Et quelle musique plus entraînante que celle de Grease, We Go Together. Après avoir appris la nouvelle des membres de la troupe de Grease, le musical, place aux répétitions, aidés par les interprètes de Dany et Sandy dans la comédie musicale.

Agustin Galiana, vêtu comme John Travolta dans le film (veste en cuir et pantalon noir, ainsi que d'un t-shirt blanc) s'est élancé avec une énergie incroyable sur la piste pour retrouver la belle Candice, plus torride que jamais dans son petit pantalon moulant et son top court noir. Tous deux ont présenté une chorégraphie entraînante qui donnait envie de danser dans son salon. Sauts, petits pointés... on n'avait pas envie que cela s'arrête. Mais le jury n'était pas totalement conquis. "Il y a des moments où on était dans la perfection", a confié Chris. En ajoutant que ce n'était pas tout le temps le cas. "Je dois avouer que ce n'était pas votre meilleure performance. Il y avait des erreurs techniques", a quant à lui déclaré Nicolas Archambault. Ce dernier a aussi regretté qu'Agustin ne soit pas réellement dans le personnage. Heureusement, Fauve a assuré que pour elle, c'était une "danse de finale".

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 9/10

Chris : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 6/10

Nicolas : 7/10

Fauve : 9/10

Chris : 7/10

Total : 64

Elodie Gossuin Bridget Jones face à Christian Millette

La jolie blonde a dû se glisser dans la peau de Bridget Jones cette semaine. Et quoi de mieux qu'une rumba, la danse de l'amour, pour faire honneur à ce personnage déjanté, souvent en mal d'amour. Une danse qu'Elodie Gossuin avait déjà réalisée lors du deuxième prime. Christian Milette a donc été particulièrement exigeant afin qu'elle ne reproduise pas les mêmes erreurs. Heureusement, ses meilleures amies sont venues la soutenir, de quoi lui donner du courage.

Sublime dans sa longue robe fendue couleur blanche, Elodie Gossuin s'est lancée sur la musique d'All By Myself. Très complices, la compagne de Bertrand Lacherie et Christian Milette ont présenté une chorégraphie tout en sensualité. Un moment poétique. Mais au niveau de la technique, il y avait encore du travail selon Nicolas Archambault. "A mon avis, tu es la courbe de progression la plus impressionnante. Il y avait des moments de grâce, de beauté", a-t-il tout de même admis. Fauve a parlé d'une "très jolie surprise" et Jean-Marc a fait remarquer qu'elle était "touchante". Un compliment qui a donné les larmes aux yeux d'Elodie Gossuin.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 8/10

Chris : 6/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 6/10

Nicolas : 6/10

Fauve : 7/10

Chris : 5/10

Total : 54

Camille Lacourt fouetté par les remarques du jury

Objectif de l'ancien nageur français cette semaine : être sensuel et sexy. Sa partenaire Hajiba a donc choisi le tango argentin afin qu'il dévoile cette facette de sa personnalité. Camille Lacourt s'est mis dans la peau de Christian Grey et devait séduire sa partenaire. Une mission très difficile pour le beau blond qui est pourtant très sexy.

Après avoir découvert Hajiba se dénuder pour se dévoiler en body scintillant, place à Camille Lacourt, torride chemise ouverte. Il a tout fait pour faire vibrer sa partenaire. On ne sait pas s'il a réussi en tout cas, le jury n'a pas vraiment été séduit. Chris Marques lui a reproché sa technique loin d'être irréprochable. Nicolas a salué son effort sur les portés mais a fait remarquer qu'il était encore trop dépendant d'Hajiba pour la chorégraphie. Fauve n'a pour sa part pas assez vu le tango et a jugé qu'il y avait trop de portés.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 6/10

Nicolas : 6/10

Fauve : 6/10

Chris : 6/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 4/10

Nicolas : 4/10

Fauve : 5/10

Chris : 3/10

Total : 40

Tatiana Silva FAMEous face à... Maxime Dereymez

Ambiance Fame pour la Miss Météo de TF1. Déçue par ses notes de la semaine passée, la jeune femme a confié à Christophe qu'elle avait une baisse de moral. Mais elle a pu compter sur son partenaire pour la motiver et lui redonner l'envie de se battre.

Ce soir, elle n'était pas avec Christophe Licata. Souffrant, le danseur a été remplacé à la dernière minute par Maxime Dereymez pour le prime. Pas de quoi perturber Tatiana qui a montré sa rage de vaincre sur la piste. Souriante et sexy dans sa robe brillante, elle a exécuté sa chorégraphie à la perfection et nous a régalé avec ses déhanchés. Preuve qu'elle a une grande capacité d'adaptation et qu'elle en voulait. Malgré quelques petites erreurs, Fauve, Chris et Jean-Marc étaient sous le charme.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 9/10

Chris : 8/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 6/10

Fauve : 7/10

Chris : 7/10

Total : 60

Lenni-Kim et Marie Denigot : un OVNI sur la piste !

Téléphone maison. L'ancien candidat de The Voice Kids a eu la chance de danser sur la musique de E.T. Un film qui lui rappelait son papa, qui travaille dans le monde du cinéma. Pour cela, Marie Denigot a pris la décision de réaliser un foxtrot. L'objectif de son protégé ? Rentrer son popotin, car Chris Marques lui reprochait d'être trop cambré. Un défi pour Lenni-Kim.

Après avoir pédalé sur un vélo volant près de la lune, comme dans le film, le jeune homme a rejoint la piste pour offrir un gracieux foxtrot, qui s'est terminé par l'arrivée d'une soucoupe volante. Une prestation acclamée par le public et le jury. Chris Marques a "kiffé" sa danse : "C'était pur, beau et d'une innocence splendide." Un avis partagé par Fauve Hautot. La belle rousse a salué son travail et sa position parfaite. "Juste une chose, je pense que les baskets ne t'ont pas aidé pour le foxtrot", a-t-elle nuancé. Nicolas Archambault, bien que content, a remarqué que Lenni-Kim ne plaçait pas parfaitement ses bras et Jean-Marc Généreux a conclu : "C'est un OVNI. Chaque semaine, il nous emmène dans son univers." On confirme.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 9/10

Fauve : 9/10

Chris : 8/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 9/10

Chris : 8/10

Total : 68

Joy Esther et Anthony Colette : Un show tout feu tout flammes

Fans de Game of Thrones, vous avez été servis ! Joy Esther et Anthony Colette devaient se mettre dans la peau de Daenerys Targaryen et Jon Snow, lors d'un paso doble. Une danse de caractère, très intense. La candidate et son partenaire devaient jouer un duel. D'un côté le feu, de l'autre la glace. "Je veux que tu fasses ressortir un côté animal, un côté plus sombre", a demandé Anthony à sa partenaire.

Sur le plateau, la production a mis les petits plats dans les grands afin de créer l'univers de la série. Flammes, trône, piste de danse coupée en deux avec du côté de Joy une image de feu et celui d'Anthony de la glace... Difficile de ne pas être émerveillé. D'autant plus que le show était tout simplement spectaculaire. Joy, Vêtue d'une divine robe blanche, a réussi à s'imposer face à son danseur, qui portait une tenue de combat noire, similaire à celle de la série GOT. La mère des dragons a donc fait honneur à ses enfants. "Le jeu et les intentions étaient vraiment impressionnants (...) De l'intensité et une technique qui est respectée", a lancé Jean-Marc. Chris, lui a regretté que la qualité ne persiste pas durant toute la chanson : "Vers la fin, c'est important de garder cette qualité que vous mettez en place au début." Nicolas a adoré les personnages, mais souhaite "un écho au mouvement" et Fauve Hautot était "scotchée".

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 10/10

Nicolas : 10/10

Fauve : 10/10

Chris : 8/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 8/10

Chris : 7/10

Total : 70

Valérie Damidot n'a pas raté le coche

Non, nous n'avons pas remonté le temps, même si Valérie Damidot a réalisé une prestation sur une musique de Maman j'ai raté l'avion. Venue assurer la promotion de sa nouvelle émission Mon plus beau Noël qui débute lundi, à 18h, elle a accepté de faire quelques pas sur la piste. Un beau moment.

L'épreuve des duels

Un défi inédit a été proposé aux candidats : les duels. Ils devaient s'affronter sur un même style de danse seuls avec leur partenaire pendant une partie de la choré, puis à quatre. Lenni-Kim et Marie Denigot étaient face à Joy Esther et Anthony Colette, Camille Lacourt et Hajiba Fahmy face à Tatiana Silva et Jordan Mouillerac et Elodie Gossuin et Christian Milette face à Agustin Galiana et Candice Pascal. Le vainqueur du duel se voyait attribuer 10 points supplémentaires.

Joy Esther et Lenni-Kim devaient réaliser un chacha sur un air de Retour vers le futur. Et sans surprise, ils en voulaient et ont tout donné pour remporter le duel. Tous deux ont enchaîné avec brio les pas très déhanchés et rythmés de la chorégraphie. Jean-Marc a évoqué un duel au-delà du réel et Fauve Hautot a préféré Joy. Il ne pouvait y avoir qu'un gagnant et il s'agissait de Joy. Tous les jurés ont voté pour elle, à l'exception Chris Marques. Elle avait donc un total de 80 points.

Place ensuite à l'ex compagnon de Valérie Bègue et la Miss Météo de TF1 devaient réaliser un paso doble sur la BO de Mission Impossible. Une mission qui n'a pas effrayé les deux candidats, bien décidés à se démarquer. Déterminés, ils ont tenté de mettre en avant leur caractère et leur intensité sur la piste afin de gagner. Et ça s'est ressenti car le jury était très partagé et ne savait pas vraiment pour qui voter. Mais il fallait bien en choisir un et c'est Tatiana à l'unanimité. Elle avait donc un total de 70 points.

Agustin et Elodie ont dû quant à eux apprendre une samba sur le titre Wild Wild West, de Will Smith. Ambiance far west au rendez-vous de cette prestation donc. Elodie et Christian ont opté pour l'humour. Pas de quoi décourager Agustin qui s'est parfaitement mis dans la peau d'un cowboy. A noter tout de même que la bonne humeur était au rendez-vous. Le gagnant est l'acteur de Clem à l'unanimité. Au niveau des points, il avait donc un score de 74 points.

La soirée touchait à sa fin, il était donc l'heure de découvrir le nom du candidat éliminé. Il s'agissait de Camille Lacourt.