DALS 8 – Katrina Patchett éliminée : "Je n'étais vraiment pas bien"

Samedi 21 octobre, Vincent Cerutti et sa partenaire Katrina Patchett ont été les premiers éliminés de Danse avec les stars 8. Une éviction mal vécue par la danseuse qui sort deux années de suite la première de la compétition. Elle s'est confiée à nos confrères de Télé Loisirs.

"Très triste" que tout s'arrête si rapidement, la jeune mariée qui avait réussi à créer une belle complicité avec l'animateur déclare : "Lorsqu'on a entendu notre nom, Vincent est tombé des nues, tout comme moi. Personnellement, j'étais vraiment très émue. Pour Vincent, ce n'était déjà pas évident de revenir sur le plateau comme candidat alors qu'il avait été l'animateur du programme. Ça lui a fait bizarre. Et je pense que de ne pas avoir vécu l'aventure jusqu'au bout de ses capacités, c'est décevant... Pour lui comme pour moi."

Et selon la jolie blonde, son partenaire de danse n'était pas forcément le plus mauvais danseur samedi soir. Elle balance : "Cette année, il y a plusieurs célébrités qui sont au même niveau. Il n'y a personne pour laquelle on se dit : 'Là, c'est vraiment la catastrophe.' C'était un peu le loto, cette élimination, et c'est nous qui avons perdu !"

Première perdante pour la deux fois consécutive, Katrina Patchett avoue "ne pas bien vivre" cette position. "Le soir de mon élimination, je n'étais vraiment pas bien. Maintenant, j'ai la chance d'avoir d'autres projets, donc je sais que je ne vais pas m'ennuyer. Mais Danse avec les stars est un programme que j'adore et j'ai l'impression de ne pas l'avoir fait depuis deux ans", conclut-elle.