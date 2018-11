DALS 9 : Clément Remiens et Denitsa Ikonomova désavantagés ? "C'est très dur"

Clément Rémiens et sa partenaire Denitsa Ikonomova viennent de se qualifier pour la finale de Danse avec les stars 9. Cet accès à la dernière épreuve de la compétition était pourtant loin d'être joué d'avance. Comme ils le révèlent à Télé Loisirs, les entraînements sont un vrai casse-tête, une difficulté telle qui pousse à se demander si le duo n'est pas désavantagé...

À cause de ses tournages à Sète pour Demain nous appartient, le jeune comédien a très peu de temps à consacrer à la danse. En effet, il se retrouve principalement derrière les caméras entre 10 heures et 19 heures ou entre entre 13 heures et 21 heures. Pendant que ces petits camarades passent des journées entières à répéter, lui retrouve Denitsa entre deux prises, ce qui n'équivaut pas à de vraies répétitions. La danseuse professionnelle explique : "Nous n'avons pas ce privilège. (...) Moi, je m'intègre un petit peu le matin, le soir, parfois l'après-midi sur le tournage".

Le beau gosse apprend donc ces pas de danse par tranches d'une vingtaine de minutes ou via des vidéos, et se retrouve parfois à répéter très tard dans la nuit, luttant contre la fatigue d'une journée de travail. Et inutile de dire que le fait de ne pas être à Paris les empêche de construire des liens d'amitié avec les autres concurrents. "On se sent tristes de ne pas être avec les autres, de ressentir l'émulation, l'ambiance. Pour moi, c'est très dur. On s'entraide beaucoup entre danseurs d'habitude. Les autres saisons, quand j'ai un porté à montrer, je le réalise devant le candidat avec Christophe ou Christian. Là, je dois expliquer, Clément ne visualise pas immédiatement. Ça prend beaucoup plus de temps", confesse Denitsa Ikinomova.

Ce n'est pourtant pas la première fois que la jolie brune répète sur un plateau de tournage. Elle l'avait fait pour la saison 4 avec Laurent Ournac.

"Je ne m'attendais pas ça ! (...) C'est une saison particulière pour moi", poursuit-elle. "Je me suis vraiment demandé si on allait y arriver." Malgré ces contraintes, le couple de danseurs est bien parti pour gagner la finale, un exploit dont ils pourraient être très fiers.