DALS 9 : Héloïse Martin éliminée, danse torride entre Shy'm et Terence Telle

Après l'élimination de Pamela Anderson jeudi 8 novembre, ce samedi 17 novembre 2018 un nouveau prime de Danse avec les stars 9 était diffusé sur TF1. Les téléspectateurs ont suivi les prestations Clément Rémiens, Héloïse Martin, Terence Telle et Iris Mittenaere... accompagnés de leurs partenaires de danse ainsi que d'un des membres du jury ! Mais qui a fini par quitter le concours en quarts de finale ?

En guise de lancement de ce nouveau prime de DALS 9 présenté par Camille Combal et Karine Ferri, les quatre jurés Shy'm, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Patrick Dupond, ont ouvert le bal aux côtés des quatre couples encore en lice, au son de Bohemian Rapsody de Queen.

Iris Mittenaere et Anthony Colette

Trio : Lors du dernier prime, Iris Mittenaere et Anthony Colette ont dansé un flamenco sur Bella de Maître Gims en compagnie de Jordan Mouillerac. Aujourd'hui, c'est le juré Patrick Dupond – qui a souffert d'une blessure et raté les entrainements – qui rejoint le duo sur scène. Le coach avait souhaité retrouver une ex-Miss France moins sur la retenue... Ils se lancent alors sur un contemporain sur une chanson de Benjamin Biolay : Ton héritage. Une danse qui a "bouleversé" Iris Mittenaere. De son côté, Shy'm est fan du trio et a trouvé la danse "canon" ! Même son de cloche chez Jean-Marc Généreux qui félicite le trio. De son côté, Chris Marques reste perplexe et note "quelques petites maladresses"... "Je ne pense pas que ce soit au niveau pour accéder à la demi-finale", poursuit-il.

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc : 8/10

Duo : C'est désormais l'heure de leur danse à deux. Anthony Colette et Iris Mittenaere, qui se sont tous les deux blessés lors des répétitions, sont prêts à se donner à fond ! Ils proposent alors un Charleston énergique et bien réalisée. Shy'm note une "technique qui progresse de plus en plus" et félicite le couple. "Un Charleston presque parfait", souligne quant à lui Patrick Dupond. Enfin, après avoir douté du niveau de la belle brune, Chris Marques semble impressionné. Une belle prestation qui leur permettra peut-être de se qualifier pour la demi-finale...

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc : 9/10

Total : 57



Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova

Trio : Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova ont partagé une danse avec Emmanuelle Berne la semaine passée. Désormais ils retrouvent un membre du jury : Jean-Marc Généreux. Le coach et la danseuse ont même rejoint le jeune comédien à Sète sur les tournages de la série Demain nous appartient (TF1) afin de s'entraîner au mieux. Ils se lancent alors sur un jive au son du générique de la célèbre série Sauvés par le gong. Une prestation "absolument géniale" pour Chris Marques qui enchaîne les compliments ! Patrick Dupond partage cet avis, tout comme Shy'm qui ajoute qu'il s'agit certainement du "plus beau jive" de la saison. Avant de découvrir les notes des jurés, Clément présent son grand-père, Papi Georges, de qui il est très proche.

Patrick Dupond : 10/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 9/10

Duo : Le jeune comédien de Demain nous appartient (TF1) va une nouvelle fois mettre le feu au parquet de DALS avec sa partenaire Denitsa Ikonomova. Après un cha-cha sur Beat it de Michael Jackson, le duo propose une superbe valse qui fait vibrer le public... et les jurés ! "C'était tout en légèreté, presque en pureté", lance Jean-Marc Généreux, "transporté". Shy'm trouve cette prestation parfaite. Chris Marques a noté quelques maladresses "qui peuvent être dangereuses" pour la finale. "Attention, on ne se repose pas sur ses lauriers", prévient le coach.

Patrick Dupond : 10/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc : 9/10

Total : 63

Terence Telle et Fauve Hautot

Trio : Après un jazz Broadway avec Candice Pascal la semaine dernière, Terence Telle et Fauve Hautot retrouvent ce soir Shy'm pour une danse à trois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le trio promet de la sensualité... En effet, ils vont proposer une rumba sur Ma Benz, célèbre titre de NTM repris par Brigitte. Pari réussi pour le trio qui a fait grimper la température sur le parquet de DALS. Patrick Dupond note la précision du mannequin, Chris Marques se dit quant à lui "bluffé" de voir Terence Telle contrôler Shy'm et Fauve Hautot. "J'ai vraiment pris du plaisir à regarder cette danse", ajoute-t-il ! Enfin, Jean-Marc Généreux a trouvé ce moment "bon, beau, chaud".

Patrick Dupond : 10/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc : 8/10

Duo : Pour leur seconde danse, Terence Telle et Fauve Hautot se retrouvent à deux. L'objectif pour la danseuse est de faire sortir Terence de son côté timide. Le mannequin va-t-il s'ouvrir ? Ils se lancent alors dans un quickstep on ne peut plus réussi ! La prestation est même saluée par les juges qui se mettent... debout ! "Il y a presque tout", commente Patrick Dupond qui demande à en voir "encore plus". "Tu tiens ton personnage jusqu'au bout, c'était canon ! Bravo", poursuit Shy'm. "L'un des meilleurs quickstep que l'on ait vu de toute la saison", estime Chris Marques.

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 10/10

Chris Marques : 9/10

Jean-Marc : 9/10

Total : 63

Héloïse Martin et Christophe Licata

Trio : Après avoir dansé avec Christian Millette, Héloïse Martin et Christophe Licata retrouvent cette semaine un membre du jury. La comédienne de 22 ans et son partenaire ont accueilli lors du prime Chris Marques ! C'est tous les trois qu'ils ont proposé un tango au son de Ta Marinière, un titre de la chanteuse Hoshi. Une belle prestation pour le duo accompagné du coach. Shy'm évoque "un nouveau souffle, une nouvelle énergie", Jean-Marc Généreux est du même avis et trouve la danse "très bien". "Bravo ! Voilà, vraiment bravo !", lance de son côté Patrick Dupond. En bref, c'est une belle réussite pour le trio.

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 9/10

Jean-Marc : 8/10

Duo : La semaine dernière, le duo s'est lâché sur une samba au son du célèbre I want you back des Jackson 5 et séduit le jury. Ce samedi, Héloïse Martin et Christophe Licata proposent un jazz Broadway. Bien décidé à en mettre plein la vue aux quatre membres du jury ainsi qu'aux téléspectateurs, le duo se donne à fond... mais ça ne suffit pas. "Il faut que tu ailles beaucoup plus loin. Je suis vraiment désolé mais ce n'est pas du tout suffisant pour moi", balance Chris Marques. Et Jean-Marc Généreux de nuancer : "Je pense qu'elle a tout donné (...). Le concept était très beau."

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc : 8/10

Total : 54

Face-à-face

Après les votes des téléspectateurs, Héloïse Martin et Terence Telle se sont affrontés dans l'épreuve finale du face-à-face. Les deux candidats étaient en compétition sur une samba, sur le titre Come de Jain.

Avant de connaitre les résultats, Zazie fait une apparition sur le parquet, prend le micro et interprète Speed, son nouveau morceau.

L'heure est venue de révéler le nom de l'éliminé. Malheureusement, c'est Héloïse Martin qui a été éliminée avec seulement 41% des voix.