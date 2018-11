DALS 9 – Jeanfi Janssens sur son coup de gueule : "Ça a été mal interprété"

Après plusieurs semaines de compétition, Jeanfi Janssens a été éliminé de Danse avec les stars 9 (TF1 ) samedi 3 novembre 2018. Contacté par nos confrères de Télé Star, l'humoriste de 44 ans s'est livré sur son expérience et il est notamment revenu sur son coup de gueule concernant les costumes qu'il portait – malgré lui – sur le parquet.

Superman jaune fluo, rappeur new-yorkais... Jeanfi Janssens a endossé plusieurs rôles lors de ses prestations avec Marie Denigot dans DALS 9. En octobre dernier, il indiquait d'ailleurs à Télé Loisirs en avoir assez de se déguiser. "Je ne veux plus qu'on me déguise jusqu'à la fin de l'émission ! Je sais que cela me dessert. Je suis humoriste, si les gens ont envie de rire, ils viennent me voir en spectacle", lançait-il alors. Depuis, celui qui révélait avoir été victime d'attaques homophobes a mis les choses au clair.

"Je n'ai vraiment pas été agacé par les déguisements, lance-t-il à Télé Star. Je sais très bien que je n'étais pas le seul à en porter. Ma remarque a été mal interprétée." Et de poursuivre son explication : "Je suis quelqu'un de très superstitieux et chaque fois que j'ai porté un costume, les danses se sont très mal déroulées. Alors, j'ai fini par me dire que le déguisement me portait malheur, c'est tout." Une mise au point qui devrait mettre fin à la polémique !

Bien qu'éliminé de Danse avec les stars 9, Jeanfi Janssens enchaîne les projets. "Le 4 novembre sort mon livre. Je continue à me rendre aux Grosses Têtes, à jouer mon spectacle. J'ai d'autres projets artistiques en tête notamment avec Stéphane Plaza, confie-t-il. On s'est aperçu que nos vidéos en duo sur les réseaux sociaux fonctionnaient bien et que le public pourrait avoir envie de nous voir sur scène ensemble. On travaille sur un projet de théâtre en duo !" En bref, l'humoriste est passé "d'un emploi du temps surchargé avec DALS à un emploi du temps chargé".