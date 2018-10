DALS 9 : Vincent Moscato éliminé, il ironise sur l'hypocrisie des candidats

Ce lundi 15 octobre, Vincent Moscato est revenu sur son élimination dans Danse avec les stars 9 (TF1) deux jours plus tôt face à son ami Basile Boli. C'est dans son émission Le Moscato Show sur RMC que l'ancien sportif de 53 ans a pris la parole sans langue de bois.

Lorsqu'il a été question d'évoquer la séquence câlins avec les autres candidats après le verdict, Vincent Moscato a en effet lâché : "J'aime pas ce cinéma. Quand le mec est éliminé, ils sont tous là à le consoler, alors qu'ils n'en ont rien à branler. Ils sont juste contents que ça ne soit pas tombé sur eux parce qu'ils prennent de l'oseille à chaque passage."

Également interrogé par nos confrères de Télé Loisirs après son éviction, l'ancien rugbyman devenu animateur radio et comédien avait expliqué quelle était selon lui la raison de son départ. "En passant en premier, il y avait quand même des chances pour que les gens qui m'aimaient bien dorment au moment des votes et du repêchage à minuit. Il vaut mieux passer au milieu (...) Les votes se font très tard, donc ce sont les fidèles purs et durs de l'émission qui votent. Je pense que les gens qui m'aiment dormaient déjà ou avaient zappé au moment des votes. La personne qui me regarde à 21h n'est plus devant sa télévision à minuit", avait analysé l'ancien sportif.

Danse avec les stars 9, c'est chaque samedi à 21h sur TF1 !