DALS 9 : Vincent Moscato et Candice Pascal éliminés, Basile Boli saisissant

Danse avec les stars 9 était de retour ce samedi 13 octobre 2018. Après les premières éliminations surprenantes la semaine dernière, dont Anouar Toubali et Carla Ginola ont fait les frais, les neuf candidats restants ont une fois de plus tout donné pour convaincre le jury et le public de poursuivre l'aventure.

La spécificité de cette semaine ? L'amour ! Pamela Anderson, Basile Boli, Jeanfi Janssens, Lio, Héloïse Martin, Iris Mittenaere, Vincent Moscato, Clément Rémiens et Terence Telle se sont dévoilés et ont dansé pour les gens qu'ils aiment.

Retour sur cette belle soirée !

VINCENT MOSCATO ET CANDICE PASCAL, UN CHACHA CRISPÉ

S'il a bouleversé le jury samedi soir dernier, Vincent Moscato a toujours du mal avec la technique. Arrivés à l'avant-dernière place avec Candice Pascal, le duo a du redoublé d'efforts cette semaine pour réussir le Chacha imposé par la danseuse.

C'est une nouvelle facette du rugbyman qu'on a découvert lors de ce troisième prime. Vincent Moscato présente sa femme avec qui il partage sa vie depuis quinze ans. Très appliqué et désireux de lui faire plaisir, c'est dans une ambiance latine qu'il s'est révélé sur le titre Amoureux de ma femme de Richard Anthony. Dans un costume bleu élégant assorti à la robe en paillette de sa partenaire, Vincent a impressionné le jury par ses progrès et sa déclaration d'amour touchante. Si Chris Marques est ravi de l'avoir vu faire des "vrais" pas de danse, il regrette toutefois le manque de technique. Du côté de Patrick Dupond, le danseur étoile lui conseille de se décrisper et de faire attention aux épaules.

Patrick Dupond : 6/10

Shy'm : 5/10

Chris marques : 4/10

Jean-Marc : 3/10

Total : 18

IRIS MITTENAERE ET ANTHONY COLETTE, UN FOXTROT ÉMOUVANT

Iris Mittenaere et Anthony Colette ont réalisé un sans-faute la semaine passée sur un Jive convaincant et entraînant. Pas question de se relâcher pour le troisième prime où les histoires personnelles des candidats sont de mise. Pour continuer sur leur lancée, Anthony initie Iris au Foxtrot.

Pour ce prime spécial amour, Miss Univers a décidé de danser pour la femme de sa vie, sa mère avec qui elle partage une relation fusionnelle. Direction le Nord pour le binôme dans la maison d'enfance d'Iris pour surprendre sa maman. Et c'est sur le titre Maman la plus belle du monde qu'ils s'élancent sur le parquet. Dans une robe de bal scintillante, Iris apparaît plus assurée que jamais et fait l'unanimité sur le plateau après avoir terminé dans les bras de sa mère en pleurs. Du côté du jury, Patrick Dupond encense la belle de 25 ans suivi pas Jean-Marc Généreux qui est conquis : "Il y a de l'amour dans l'air."

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 8/10

Chris marques : 7/10

Jean-Marc : 7/10

Total : 30

HELOÏSE MARTIN ET CHRISTOPHE LICATA, UN TANGO QUI DONNE CHAUD

Héloïse Martin et Christophe Licata continuent d'être les bons élèves de la promotion 2018 de Danse avec les stars. Mais pour ce troisième prime, les juges attendent de la jeune comédienne qu'elle "pète un câble". Pour cela, Christophe a sa petite idée : le Tango. Une danse latine sensuelle où les corps sont en ébullition. Attention, ça va être chaud !

C'est donc sur le titre Feel like a woman de Shania Twain qu'Heloïse se dévoile sous un nouveau jour. Dans une robe rouge sensuelle, la jeune comédienne se laisse enfin aller dans les bras de Christophe Licata et apparaît comme la femme fatale qu'on attendait de voir. Une prestation qui lui a valu une standing ovation de la part du public et les compliments des juges. Chris Marquès a trouvé ça "canonissime" soulignant la difficulté technique de la chorégraphie. Shy'm exprime son ravissement de découvrir une Héloïse confiante et lui conseille simplement de travailler le cadre et ses jambes.

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 9/10

Chris marques : 7/10

Jean-Marc : 7/10

Total : 31

BASILE BOLI ET KATRINA PATCHETT, UN FOXTROT FRISSONNANT

Après avoir agréablement surpris le jury et le public sur un Jive dynamique, Basile Boli doit continuer de faire ses preuves et marquer des points. Pour ce faire, Katrina Patchett emmène l'ancien footballeur dans un tout nouveau registre, celui de la douceur et de l'élégance à travers un Foxtrot.

C'est à son neveu Thomas qu'il dédie sa danse, amputé d'une jambe. Le marseillais a choisi la chanson I believe i can fly de R Kelly. Très concentré et brillant par son émotion, Basile Boli a démontré de remarquables progrès provoquant les larmes de toute l'audience, à commencer par son neveu venu le soutenir. Un immense moment que le jury a salué. "Vous êtes un ange Basile" lâche Patrick Dupond. Bouleversé également, Chris Marquès relève malgré tout quelques erreurs encore trop flagrantes.

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 6/10

Chris marques : 5/10

Jean-Marc : 6/10

Total : 25

CLÉMENT REMIENS ET DENITSA IKONOMOVA, UNE RUMBA QUI MANQUE DE FLAMME

Le benjamin de la compétition impressionne par son engagement. En tournage pour Demain nous appartient, il doit aussi aménager son temps pour les répétitions. Les deux premiers prime ont été une réussite pour le jeune comédien de 20 ans et sa partenaire Denitsa Ikonomova, c'est pas le moment de se relâcher.

A l'occasion de la semaine de l'amour, Clément danse pour son papi Georges, son confident avec qui il est très proche. Pour lui faire plaisir, c'est sur une Rumba qu'il est apparu sur le parquet. Malgré un show enflammé, Jean-Marc Généreux est mitigé. S'il félicite le jeune homme pour son investissement, il regrette ses erreurs de posture. Pour Shy'm, c'est le même son de cloche. La chanteuse se dit "frustrée" et "sur sa fin" de voir le duo ne pas rentrer dans le jeu de la séduction, elle demande davantage d'animosité.

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 7/10

Chris marques : 6/10

Jean-Marc : 6/10

Total : 26

PAMELA ANDERSON ET MAXIME DEREYMEZ, UNE VALSE "ÉPOUSTOUFLANTE"

Blessée lors de sa première prestation, Pamela Anderson avait opéré un changement impressionnant la deuxième semaine en livrant une prestation bouleversante au point d'être saluée par le jury. Cette semaine, pas question de se louper. La partenaire de Maxime Dereymez a redoublé d'efforts pour être parmi les meilleurs. C'est donc sur une Valse que la star américaine tente de s'approprier le parquet.

Pamela Anderson dédie sa danse à ses parents et à leur formidable love story, ensemble depuis qu'ils ont 16 ans. Fan de leur relation idéale dont tout le monde rêve, elle va se servir de leur histoire dans la chorégraphie imaginé par Maxime Dereymez. Sur Can't help falling in love with you de Elvis Presley, Pamela Anderson apparaît ravissante dans une robe blanche prête à bouleverser le public et sa mère présente sur le plateau. La blonde de 51 ans réussi à interpréter sa valse "avec grandeur" selon Patrick Dupond mais attention à ne pas oublier les pas pour Chris Marquès qui reconnaît malgré tout que c'est une prestation "époustouflante".

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 8/10

Chris marques : 8/10

Jean-Marc : 8/10

Total : 32

FAUVE HAUTOT ET TERENCE TELLE, UNE SAMBA ÉNERGIQUE

La semaine passée, le beau mannequin avait échappé belle à l'élimination. Grâce à un Face à Face réussi, il avait néanmoins réussi à impressionner le public et conserver sa place dans la compétition. Terence Telle devait donc faire aussi bien pour les séduire avec une Samba. Le but étant de dévoiler son côté viril et ses testostérones, comme lui avait demandé Shy'm.

Pour se rebooster, Terence puise ses forces en dansant pour son petit frère, ce dernier le rejoindra même sur la piste pour partager quelques secondes de pure bonheur. De plus en plus à l'aise, Terence a montré de réels améliorations et a retourné le plateau avec sa samba énergique et entraînante. Mission réussie pour Shy'm qui a enfin aperçu la virilité du mannequin sur scène et a des "papillons dans le ventre". S'il frôle la perfection, attention aux hanches !

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 9/10

Chris marques : 7/10

Jean-Marc : 7/10

Total : 31

JEANFI JANSSENS ET MARIE DENIGOT, UNE VALSE BOULEVERSANTE

Nouveau défi pour Jeanfi Janssens. Après une samba énergique et complètement crazy dans la peau d'un rappeur milliardaire, la Grosse Tête de RTL avait réussi a faire le show mais encore une fois, au niveau de la technique, c'était loin d'être parfait. Cette semaine, Marie Denigot a décidé de le défier avec une Valse. Et c'est sous le signe de l'amour que Jeanfi devait séduire le public et le jury. L'occasion pour l'humoriste de dévoiler son côté sensible et tendre de sa personnalité.

Ill révèle alors un souvenir douloureux, celui de la perte tragique de son frère. C'est donc un Jeanfi un peu moins dans l'humour et plus dans la douceur qui apparaît. Ce soir le jury l'a enfin vu danser. Jean-Marc Généreux félicite l'humoriste soulignant une "progression spectaculaire" et beaucoup plus de techniques malgré quelques turbulences. Pour Chris Marquès, c'est un grand "OUI". Le juge le plus sévère est conquis par la tendresse et l'élégance de Jeanfi et le félicite pour avoir suivi les conseils prodigués auparavant.

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 6/10

Chris marques : 6/10

Jean-Marc : 6/10

Total : 26

LIO ET CHRISTIAN MILLETTE, UNE SAMBA RYTHMÉE ET COLORÉE

Lio est aux anges ! La semaine dernière, la chanteuse s'est hissée au top du classement en raflant les meilleurs notes des juges. Il ne faut pas pour autant relâcher la pression. Pour continuer sur cette bonne énergie, Christian Millette l'a fait travailler sur une danse festive mais aussi très technique : la Samba !

Dans une ambiance digne des meilleurs carnavals de Rio de Janeiro, la chanteuse a de nouveau brillé par sa force et son énergie contagieuse. Pour corser les choses, Chris Marquès lui a donné un défi : celui de réussir un pas très précis durant sa danse. Malgré quelques couacs et un stress flagrant, Lio a assuré le show, de quoi impressionner les juges. Cependant, elle n'a pas réussi à relever le défi de Chris Marquès.

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 9/10

Chris marques : 7/10

Jean-Marc : 7/10

Total : 32

LE FACE à FACE

Les deux derniers couples du classement ont du s'affronter sur un Cha-Cha. Et c'est sur le rythme d'une musique de Barry White qu'ils devaient convaincre le public d'en sauver un qui pourra continuer l'aventure Danse avec les stars. Ainsi, ce sont Vincent Moscato et Candice Pascal et Basile Boli et Katrina Patchett qui se sont lancés pour la danse de la dernière chance.

Au final, c'est Vincent Moscato et sa partenaire Candice Pascal qui ont été éliminés de la compétition.