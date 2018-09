Clément Rémiens (DALS 9) célibataire ? Il répond !

Dès ses premières minutes à l'écran, Clément Rémiens faisait des étincelles auprès du public français. En campant le rôle de Maxime Delcourt dans le feuilleton de TF1 Demain nous appartient depuis près d'un an, le jeune homme de 20 ans s'est offert une belle mise en lumière, provoquant l'adoration des uns et des autres, et notamment de la gent féminine.

Alors qu'il participe à la neuvième saison de Danse avec les stars, qui débarque ce samedi 29 septembre 2018 sur la première chaîne, Clément Rémiens a accepté de répondre à nos indiscrétions à l'occasion de la conférence de presse du programme. Conscient d'être adulé par les internautes et ses fans, le comédien garde toutefois la tête sur les épaules : "Il est préférable d'être bon que beau", lâche-t-il de manière très sereine.

C'est avec beaucoup moins d'assurance que le collègue d'Ingrid Chauvin répond ensuite à la question de savoir s'il est un coeur à prendre : "Est-ce que je suis célibataire ? Joker !", répond-il en rigolant. Clément a donc décidé de laisser encore un peu de suspense au sujet de sa situation sentimentale...

Rien à voir avec le personnage qu'il incarne dans sa série quotidienne. En effet, Maxime, lui, est beaucoup plus certain de ses sentiments avec Clémentine Doucet (jouée par Linda Hardy). Cette professeur d'EPS entame une liaison avec le jeune adolescent de 17 ans malgré tous les interdits et les obstacles qui se présentent à eux.

