DALS 9 : Anouar Toubali et Carla Ginola éliminés, Lio bouleversante

Danse avec les stars 9 était de retour ce samedi 6 octobre 2018. Pamela Anderson, Basile Boli, Carla Ginola, Jeanfi Janssens, Lio, Héloïse Martin, Iris Mittenaere, Vincent Moscato, Clément Rémiens, Terence Telle et Anouar Toubali ont une fois de plus tout donné pour convaincre le jury et le public de voter pour eux. Les spécificités de cette semaine ? Une figure imposée par les jurés qui pouvait valoir cinq points supplémentaire et deux éliminés. Retour sur cette belle soirée qui a débuté par un émouvant hommage au défunt Charles Aznavour qui nous a quittés le 1er octobre dernier, à l'âge de 94 ans.

Fauve Hautot et Terence Telle, un paso doble bestial

La semaine passée, le beau mannequin avait impressionné le jury avec sa danse contemporaine. Il devait donc faire aussi bien pour les séduire avec son paso doble. Sa mission ? Dominer sa partenaire Fauve Hautot. Sa figure imposée par Chris Marques était le twist turn. Pour l'aider à prendre confiance en lui, c'est en Camargue, en compagnie des chevaux et des taureaux, que Fauve Hautot l'a emmené pour s'entraîner. Pour trouver son côté bestial, il s'est souvenu de sa venue difficile à New York pour réaliser son rêve de devenir mannequin.

Il faut croire que cela a fonctionné. Au revoir le doux Terence et place au Terence bestial et dominateur. Tout en cuir, le jeune mannequin a prouvé qu'il pouvait maîtriser la tigresse Fauve Hautot lors de son show sur Live and let die des Guns N'Roses. Chris Marques a trouvé qu'en terme de présence, il a assuré. Petit bémol, sa posture à certains moments. Shy'm a quant à elle jugé qu'il en fallait plus, que cela manquait de tripes et de testostérones. "Il faut salir tout ça, ne plus penser à faire des pas parfaits", a-t-elle ajouté.

Patrick Dupond : 6/10

Shy'm : 7/10

Chris marques : 7/10

Jean-Marc : 7/10

Total : 27 (additionné aux 20 points de la semaine passée, soit 56 points)

Carla Ginola et Jordan Mouillerac, un chacha qui donne le tournis

Oublié le tango argentin, la fille de David Ginola devait apprendre les bases du chacha cette semaine. Se lâcher et onduler était donc primordial. La figure imposée par Jean-Marc est la toupie, c'est à dire tourner sur une seule jambe. Stressée, elle n'a pu retenir ses larmes.

Sur Mafiosa de Lartiste, Carla Ginola a mis l'ambiance sur le plateau avec son partenaire Jordan Mouillerac. Divine en petite robe argentée, l'influenceuse a enchaîné les déhanchés et était énergique comme jamais. "Techniquement, c'était en demi-teinte", a souligné Shy'm qui lui a demandé d'assumer son côté "avion de chasse". "Je trouve ça pas mal du tout. Vous m'avez présenté une belle danse. Il faut améliorer la tonicité musculaire", a confié Chris Marques.

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 7/10

Chris marques : 7/10

Jean-Marc : 7/10

+ 5 points grâce à la figure imposée réussie

Total : 33 (additionné aux 25 points de la semaine passée, soit 58 points)

Anouar Toubali et Emmanuelle Berne, le paso de papel

Son charleston de la semaine dernière n'avait pas fait sensation auprès du jury, une claque pour lui. La star de Taxi 5 avait donc légèrement la pression pour ce nouveau prime au cours duquel il devait réaliser un paso doble, une danse de caractère. Anouar Toubali devait se montrer sûr de lui, un trait de caractère "loin de sa personnalité ". Il était donc dissipé et jouait la carte de l'humour pour cacher son malaise. "Je trouve que mon personnage ne va pas du tout avec cette danse", a-t-il confié. Le dos-à-dos synchronisé était leur figure imposée par Shy'm.

Vêtus de la combinaison rouge de la Casa de papel au départ, c'est sur Bella Ciao qu'Emmanuelle Berne et lui ont débuté leur prestation. Dans la peau de son personnage, Anouar Toubali s'est montré sûr de lui et dominateur. Cela a donc fait mouche auprès de Jean-Marc Généreux. Au niveau de l'interprétation et de la complicité, il a tout donné selon le juré. Ce dernier a toutefois regretté que ses pieds ne soient pas assez ancrés au sol, tout comme Chris Marques. Patrick Dupond a admis être ému par sa détermination : "J'ai vu un homme toréador qui a de la force. Il y a eu quatre portés quand même."

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 7/10

Chris marques : 5/10

Jean-Marc : 6/10

+ 5 points ajoutés grâce à la figure imposée réussie

Total : 30 (additionné aux 25 points de la semaine passée, soit 55 points)

Jeanfi Janssens et Marie Denigot, une samba crazy

Nouvelle danse énergique pour la Grosse Tête de RTL. Après son quickstep, il s'est attaqué à une samba sur Crazy in love de Beyoncé. Les déhanchés devaient donc être au rendez-vous dans cette danse rapide. Une pression pour Jeanfi Janssens qui peinait à réussir ses pas. Déhanché batucada et volta était la figure imposée par Chris Marques.

Dans la peau d'un rappeur milliardaire, l'humoriste a tout donné pour être parfait au niveau de la technique. La complicité avec Marie Denigot était une fois de plus au rendez-vous, malheureusement ce n'était pas parfait techniquement. Jean-Marc Généreux a salué l'effort mais n'a pas été conquis. Il a trop fait de talons notamment selon Chris Marques.

Patrick Dupond : 4/10

Shy'm : 5/10

Chris marques : 4/10

Jean-Marc : 3/10

Total : 16 (additionné aux 16 points de la semaine passée, soit 32 points)

Pamela Anderson et Maxime Dereymez, un contemporain bouleversant

Blessée lors de sa première prestation sur un chacha, Pamela Anderson avait donné le meilleur d'elle-même et avait divisé les jurés. La belle blonde avait donc pour objectif de les bluffer avec sa danse contemporaine cette semaine. C'est sur Petit pull marine d'Isabelle Adjani qu'elle devait danser. La figure imposée par Patrick Dupond, danser les yeux bandés durant 15 secondes. Et la star d'Alerte a Malibu était bien déterminée à impressionner tout le monde.

Divine en petite nuisette blanche, Pamela Anderson a livré une prestation bouleversante. Il faut dire que les histoires d'amour passionnées décrites dans la chanson, la belle blonde connaît comme elle l'a confié lors des répétitions. "Whaou. (...) Je suis super touché, j'ai trouvé ça très beau. Continuez sur cette lancée s'il vous plaît. C'est la meilleure amélioration que j'ai vue en une semaine", a admis Chris Marques. Patrick Dupond a quant à lui expliqué être "heureux" et a qualifié la candidate de "fascinante".

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 8/10

Chris marques : 8/10

Jean-Marc : 8/10

+ 5 points grâce à la figure imposée réussie

Total : 38 (additionné aux 22 points de la semaine passée, soit 60 points)

Iris Mittenaere et Anthony Colette, faut que ça saute

On espère qu'Iris Mittenaere était en forme cette semaine. Miss France 2016 a dû se frotter à l'une des danses les plus rapides : un jive. Et, pour ajouter une difficulté supplémentaire, Patrick Dupond leur a demandé de faire un porté de l'écharpe. Une figure qu'elle a eu du mal à réaliser en répétitions, ce qui l'a fait fondre en larmes. La belle brune de 24 ans était en tout cas soutenue par Camille Cerf et Sylvie Tellier qui n'ont pas tari d'éloges à son sujet.

Et elles avaient raison car Iris Mittenaere a géré une fois sur scène, sur le titre Cosmo de Soprano. Que ce soit pour les rebonds ou sa figure, la jeune femme, divine en petite robe rouge, a tout donné en compagnie de son partenaire Anthony Colette. "Je veux saluer votre prise de risque. C'est sans doute la figure la plus difficile de toute la compétition", a déclaré Patrick Dupond qui a parlé d'un "départ époustouflant". Jean-Marc a aimé sa folie et son énergie. C'est donc très émue qu'elle a rejoint Karine Ferri en Red Room.

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 8/10

Chris marques : 7/10

Jean-Marc : 8/10

Total : 30 (additionné aux 25 points de la semaine passée, soit 55 points)

Vincent Moscato et Candice Pascal, une valse émouvante

On était loin du quickstep de la semaine dernière. C'est une valse que Candice Pascal a choisi pour leur deuxième danse. La grâce devait donc être au rendez-vous. Épaulé par Camille Combal, l'ancien sportif s'est rendu à son premier entraînement avec sa partenaire. Et côté grâce, ce n'était pas gagné comme l'a souligné l'animateur. Sa figure imposée par Patrick Dupond était de danser seul pendant 15 secondes. Un gros challenge.

C'est sur Je suis malade de Serge Lama qu'ils ont dansé. Très élégant en costume noir, Vincent Moscato a tenté de réaliser sa valse aussi bien qu'il le pouvait. Si techniquement ce n'était pas parfait, l'interprétation était impeccable. "Merci de nous rappeler que c'est une compétition et que vous n'avez rien lâché", a confié Patrick Dupond qui a été emporté. Ce dernier a toutefois regretté qu'il ne se soit pas assez détendu. "Je suis assez bouleversée. J'ai encore le cul entre deux chaises. Techniquement, la liste serait trop longue à énumérer. Mais vous avez quelque chose de saisissant dans l'intention et de délicat. Vous m'avez emporté dans votre histoire", a pour sa part confié Shy'm.

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 5/10

Chris marques : 3/10

Jean-Marc : 5/10

+ 5 points grâce à sa figure imposée réussie

Total : 26 (additionné aux 20 points de la semaine passée, soit 46 points)

Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova sur la route du succès

Après leur foxtrot, c'est à un charleston que l'acteur de Demain nous appartient et sa belle danseuse se sont attaqués. Entre deux tournages à Sète, le beau brun devait maîtriser l'interprétation de sa danse en plus de la technique et réussir la figure imposée par Chris Marques : le spaghetti.

Dans la peau d'un joueur de basket, sur le hit Hit the road jack, Clément Rémiens a réalisé une chorégraphie énergique, ce qui lui a valu une standing ovation. Chris Marques voulait du rebond, il a été servi. "Il y avait de la fraîcheur et de la difficulté", a lancé Jean-Marc. Chris Marques a salué sa réussite technique et d'interprétation.

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 9/10

Chris marques : 8/10

Jean-Marc : 9/10

+ 5 points grâce à la figure imposée réussie

Total : 40 (additionné aux 26 points de la semaine passée, soit 66 points)

Lio et Christian Milette, un bel hommage à Maurane

Nouveau style pour Lio cette semaine. Après avoir montré son énergie sur un chacha, la chanteuse devait transmettre des émotions avec un foxtrot. La figure imposée par Jean-Marc Généreux nécessitait de l'élégance, de la précision et de la confiance : l'arabesque désaxée en rotation. Un défi pour Lio qui, très stressait, réfléchissait beaucoup trop à cause du manque de confiance en elle.

Lio a tout de même donné le meilleure d'elle-même une fois sur la piste sur un titre Un prélude de Bach de la défunte Maurane. C'est tout en élégance dans sa longue robe bleue pailletée qu'elle a réalisé sa danse en compagnie de Christian Milette. L'émotion était palpable et on sentait que la chanteuse avait enfin lâché prise. Une fois le show terminé, elle n'a donc pu retenir ses larmes. Au bord des larmes, Patrick Dupond a confié qu'elle était une "immense artiste". "J'ai flotté et volé avec vous", a-t-il ajouté. Pluie de compliments également du côté de Chris Marques. "On a vu de la douceur, de l'élégance,de la précision", a expliqué Jean-Marc.

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 9/10

Chris marques : 7/10

Jean-Marc : 8/10

+ 5 points grâce à la figure imposée réussie

Total : 38 (additionné aux 29 points de la semaine passée, soit 67 points)

Basile Boli et Katrina Patchett, droit au but

Une fois de plus, l'ancien joueur de l'OM devait réaliser une danse énergique. Après la samba, c'est le jive que Basile Boli a dû maîtriser. C'est sur Jump, l'hymne de l'Olympique de Marseille, qu'il devait danser, une motivation supplémentaire. Jean-Marc Généreux leur a imposé le passe boogie woogie, un pas difficile qu'il était bien déterminé à réussir.

Vêtu d'une veste avec son numéro 4, il s'est élancé sur la piste. Très énergique, il a tenté de bien pointer ses pieds comme le lui avait demandé Katrina Patchett. Et c'est avec facilité qu'il a enchaîné avec la figure imposée. "Ça jump mon Basile. (...) Tu as travaillé", a confié Jean-Marc. Et d'ajouter que si techniquement, ce n'était pas parfait, il avait beaucoup progressé. "Quelle ouverture de show", a lancé Shy'm tout en pointant sa puissance et sa générosité. Chris Marques l'a félicité pour sa prestation et a souligné que ses camarades étaient durs. Un comble !

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 6/10

Chris marques : 6/10

Jean-Marc : 6/10

+ 5 points grâce à sa figure imposée réussie.

Total : 30 (additionné aux 21 points de la semaine passée, soit 51 points)

Héloïse Martin et Christophe Licata, une rumba sensuelle

Il y avait de l'amour dans l'air. Cette semaine, l'actrice de Tamara s'est essayée à une rumba, une danse sensuelle et pleine de chaleur qui n'a pas mis Héloïse Martin à l'aise au départ. La figure imposée par Shy'm était le porté planche. "On a pas le rapport taille poids idéal", s'est inquiété Christophe Licata. Héloïse craignait quant à elle de tomber. La chanteuse lui a également demandé de mettre en avant son côté femme.

Héloïse Martin a rempli sa mission à merveille. C'est tout en sensualité que l'amie de Rayane Bensetti, divine en robe blanche, a réalisé sa prestation sur One moment in time de Whitney Houston. On a senti la connexion avec son partenaire Christophe Licata tout au long du show. Et le porté a été parfaitement réalisé. "Tu as toujours une technique très appliquée. (...) C'est beaucoup mieux mais j'ai envie que tu ailles au fond de tes émotions. Arrête d'être peur et timide", lui a conseillé Shy'm. Même son de cloche du côté de Patrick Dupond.

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 8/10

Chris marques : 7/10

Jean-Marc : 8/10

+ 5 points grâce à la figure imposée réussie

Total : 36 (additionné aux 30 points de la semaine passée, soit 66 points)

Face-à-face

Double dose de travail pour les candidats. Cette semaine était marquée par le retour du face-à-face. Les trois derniers du classement devaient s'affronter pendant 45 secondes sur une nouvelle danse : un quickstep. Leur mission ? Faire la danse de Carlton du Prince de bel air. Ce sont tour à tour Terence Telle, Carla Ginola et Anouar Toubali qui se sont affrontés.

Au final, ce sont Anouar Toubali et Carla Ginola qui ont été éliminés de la compétition.