Daniel Auteuil : Ce qu'il a fait pour se donner une chance de plus avec son fils

Daniel Auteuil a ouvert ses portes au journaliste de Libération, alors que vient de sortir son nouveau film sur les écrans, Les Confessions. Il fait partie de la distribution de ce long métrage réalisé par Roberto Andò et mené par l'acteur italien Toni Servillo. Un drame qui se déroule quelque part en Allemagne, où des dirigeants politiques du G8 et le directeur du FMI se réunissent en vue d'adopter une manoeuvre secrète aux lourdes conséquences. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu à cause du décès du directeur du FMI. C'est au tour de l'acteur français de faire ses confessions.

"J'ai changé, je ne suis plus timide, je n'ai plus le temps de l'être", confie Daniel Auteuil. A 66 ans, il prend du recul et sait quelles sont ses priorités. Comme passer du temps avec les siens. Lors de son entretien, sa bien-aimée fait irruption : "La porte s'ouvre, surgit une brunette à queue-de-cheval en doudoune noire, pétulante, sans apprêt. 'Ma femme !', lance-t-il théâtralement. 'Aude', artiste peintre, 'd'origine corse, élevée en Grèce et en Afrique, mais je parle trop', s'excuse-t-elle. 'Tu vas chercher Zac à midi ?' 'Je le ramènerais à 4 heures', lui répond le jeune père sexagénaire. 'Je vis entouré de jeunes gens. Ils me font faire du tri, mais ils oublient déteindre la lumière, feint-il de se plaindre. Les mégots, il ne les jette plus par terre. 'J'ai arrêté à 58 ans pour me donner une chance de plus par rapport à mon fils. Ça a été très facile. Je me dis que plus tard, peut-être, je mettrai du shit dans ma pipe", lit-on dans le beau portrait de Libération.

Vivant entre Paris et la Corse, les terres de sa femme qu'il a épousée il y a dix ans - devant son ami Dave, son témoin -, il est serein et se distingue du personnage qu'il incarne dans le film : "C'est juste une histoire d'amour, une bénédiction. Je suis à l'opposé de mon personnage dans le dernier film. Je ne comprends rien à la finance et je fais des enfants." La star est père de Zachary avec Aude, son petit dernier de 7 ans. Il est en effet aussi papa d'Aurore (35 ans) dont la mère est l'actrice Anne Jousset et de Nelly (24 ans), qu'il a eue avec Emmanuelle Béart.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans Libération