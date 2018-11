Daniel Lévi : Hospitalisé et en convalescence après une opération chirurgicale...

Dans un communiqué transmis à Purepeople.com, l'entourage de Daniel Lévi confirme son hospitalisation "pour une intervention sans gravité". Se voulant rassurants, les proches du chanteur confirment qu'il est "actuellement en convalescence auprès de sa famille et remercient bien sincèrement toutes les personnes, fans et amis qui lui ont adressé des témoignages d'affection et d'amitié". Et de conclure que tous les projets en cours sont en suspens : "La sortie de son album et la promotion prévue est de ce fait reportée", nous précise son attachée de presse Esther Meyniel. Daniel Lévi devait notamment faire une tournée des radios, être interviewé par Amanda Scott sur France 2 et assister au lancement des illuminations de Noël à La Défense en donnant un concert exceptionnel.

Révélé au grand public il y a près de vingt ans dans la comédie musicale Les Dix Commandements (écrite par Elie Chouraqui et Pascal Obispo), lui qui incarnait sur scène le personnage mythique de Moïse qu'il avait porté notamment au travers de la chanson L'Envie d'aimer, Daniel Lévi avait sorti son dernier et cinquième album solo, qui porte son nom, en avril 2017.

Pour la promotion de cet opus, celui qui est connu pour être d'une extrême pudeur s'était à l'époque confié lors d'une rare interview pour Gala. Daniel Lévi avait notamment révélé qu'il s'était séparé il y a plusieurs années de sa première épouse Laure, la mère de ses trois enfants Abel (24 ans), Rephaël (19 ans) et Rivka (13 ans). "Aujourd'hui, je vis tout ça beaucoup mieux. Le temps a passé, et j'ai tourné cette page, une très jolie page", avait-il glissé. Il a depuis refait sa vie avec Sandrine Aboukrat, qu'il a épousée en secondes noces le mois dernier.