Daniel Lévi séparé de sa femme : le chanteur se confie avec pudeur

Il est de ces artistes qui n'aiment pas parler d'eux, qui ne trouvent pas leur bonheur dans une surmédiatisation soudaine. Connu pour avoir incarné le personnage mythique de Moïse dans la comédie musicale des Dix commandements écrite par Élie Chouraqui et Pascal Obispo, Daniel Lévi est aujourd'hui de retour avec un nouvel album solo. Parti de Paris et installé à Marseille, c'est depuis son appartement de la cité phocéenne que le chanteur de 55 ans se livre cette semaine à Gala avec la retenue qu'on lui connaît.

Papa de trois enfants, Abel (23 ans), Rephaël (18 ans) et Rivka (12 ans), Daniel Lévi révèle ne plus être avec la maman des deux derniers. Le chanteur a divorcé de sa femme Laure il y a trois ans, une séparation qu'il impute aux "aléas de la vie". "On ne peut pas tout maîtriser", reconnaît-il.

Impossible pour Daniel Lévi de ne pas revenir sur le début des années 2000 et sa participation aux Dix commandements, le spectacle à succès qui l'a révélé. Une expérience dans laquelle il n'a toutefois pas voulu s'enfermer. "J'ai eu une réaction épidermique, naïve, presque primaire, face à tout ce tapage médiatique. Je voulais absolument me défaire de cette étiquette de chanteur de comédie musicale, je n'avais pas envie d'être coincé là-dedans", explique avec sincérité à Gala. Un emprisonnement qu'il a fermement refusé, quitte à disparaître durant quelques années.

Alors que Les Dix commandements reviennent dans une nouvelle version, qu'il n'approuve d'ailleurs pas, Daniel Lévi avoue s'être apaisé sur le sujet. "Aujourd'hui, je vis tout ça beaucoup mieux. Le temps a passé, et j'ai tourné cette page, une très jolie page", confie-t-il avec la sagesse de l'expérience. Une nouvelle page de son histoire s'ouvre avec la sortie de son album éponyme le 7 avril (God Bless Production). Un disque très intime et plus personnel grâce auquel Daniel Lévi accepte de se dévoiler un peu plus, porté par le titre Un jour se lève. "Je suis prêt à défendre mes propres chansons", assure le chanteur qui sera prochainement en tournée dans toute la France et au Canada et qui est espère que cet album suscitera l'envie d'aimer.

