Daniela (Secret Story 3), maman depuis 8 mois : "Je n'ai plus le même corps..."

En septembre 2016, la très jolie Daniela Martins ( Secret Story 3) dévoilait sur son compte Instagram qu'elle était désormais l'heureuse maman d'une petite fille dont on ignore toujours le prénom. Huit mois plus tard, la jeune maman affiche une ligne retrouvée... enfin, presque !

À la lire, Daniela Martins ne semble effectivement pas pleinement satisfaite de sa perte de poids post-grossesse... Il faut dire que sa priorité est désormais ailleurs, et on la comprend ! "'Tu n'auras plus le même corps' Combien de fois j'ai entendu cette phrase ?? Et c'est VRAI ! Je n'ai plus le même corps, je n'ai plus les fesses et cuisses musclées et bombées... C'est vrai que je n'arrive plus (du tout) à m'entraîner comme avant, par manque de temps, beaucoup de fatigue et d'énergie, rien que ça... sans parler de l'allaitement encore très régulier qui me fait perdre toutes les graisses, impossible de nourrir mes muscles pour se développer correctement ! Donc non, je n'ai plus le corps d'avant, j'ai un corps en harmonie avec mon état actuel...", a-t-elle expliqué sur Instagram.

Naturellement, ses abonnés n'ont pas tardé à se manifester pour lui dire à quel point elle était belle comme elle est. "Tu es magnifique, avec un corps de maman harmonieux", "De ce que je vois, ton corps est super", "Bravo quand même pour tous tes efforts", "Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient avoir ton corps actuel, crois-moi !", pouvait-on notamment lire.

Fin avril dernier, Daniela prenait déjà la parole sur ses réseaux sociaux pour annoncer les 8 mois de sa fille ! "E. fête aujourd'hui ses 8 mois et ses 8 dents (j'en reviens pas) et que dire sur elle ? Elle aime : manger de tout (petite préférence pour les conneries sucrées que maman me fait goûter parfois), dormir avec maman, se balader en poussette et avoir les yeux grand ouverts, danser, téter toute la nuit (Maman aime moins apparemment), faire 'non' de la tête pour amuser les gens...", énumérait-elle.