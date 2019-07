Danielle Fishel (Incorrigible Cory) : Son accouchement, "un cauchemar"

En couple avec l'écrivain Jensen Karp (39 ans), Danielle Fishel a dû accoucher en urgence le 24 juin 2019, avec un mois d'avance. Les médecins avaient découvert pendant une visite de contrôle que les poumons du bébé étaient remplis de liquide. Né quatre semaines avant le terme, le bébé est toujours sous surveillance à l'hôpital.

L'actrice de 38 ans raconte : "Il y a une semaine aujourd'hui, le 24 juin à 04h52, Adler Lawrence Karp a fait son entrée dans le monde avec quatre semaines d'avance. J'ai perdu les eaux le 20 juin, un jour avant la fin de ma semaine de travail à Raven's Home." Elle poursuit : "Malheureusement, après une échographie, notre incroyable obstétricien a découvert qu'il y avait du liquide dans ses poumons qui n'était pas présent lors de notre dernier rendez-vous, dix jours plus tôt. C'est ainsi qu'a commencé un cauchemar que nous n'oublierons jamais."

Adler, le bébé miracle

L'actrice de la série Incorrigible Cory raconte que cette épreuve l'a beaucoup rapprochée de son mari Jensen : "L'amour entre nous a augmenté de façon exponentielle." Son mari a également posté une photo de son bébé "miracle" encore hospitalisé. Danielle remercie également toute l'équipe de l'hôpital et ses proches qui la soutiennent depuis.

Pour finir, elle demande un peu d'intimité aux paparazzi parce qu'elle et son mari se sentent bien trop "fragiles" pour le moment. "J'ai hâte de partager plus de détails sur lui avec vous", écrit-elle avant de conclure sur quelques toutes petites anecdotes sur son fils : "Il déteste que sa couche soit sale pendant plus d'une minute, il aime l'heure du bain et il a les éternuements les plus mignons que j'ai jamais entendus."