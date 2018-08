Danny Cipriani : Bagarre devant un bar, il s'en prend à une policière

Les stars partagent sur les réseaux sociaux les photos de leurs vacances. Danny Cipriani s'est prêté au jeu, publiant les souvenirs de son été passé avec ses amis (dont les basketteurs Joakim Noah et Paul George). Rentré en Angleterre, le rugbyman a comparu au tribunal et été condamné pour agression.

L'audience de Danny (vrai prénom Daniel) Cipriani a eu lieu ce jeudi 16 août. L'athlète de 30 ans et ex-compagnon du mannequin Kelly Brook y a plaidé d'agression et de refus d'obtempérer après un incident survenu la veille, dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 août. Cipriani était alors dans un bar, une soirée détente au cours du stage de pré-saison de son équipe, Gloucester.

Au cours de cette soirée au bar The Little Drift, Danny Cipriani s'est battu avec l'agent de sécurité de l'établissement. Joaquim Pereira a tenté de l'empêcher d'emmener sa consommation à l'extérieur. Le demi d'ouverture a agressé verbalement puis physiquement l'employé du bar, lui assénant plusieurs coups de poing. Cipriani a également essayé d'arracher la caméra mobile que portait le vigile.

La police a été appelée pour calmer la situation, en vain. Danny Cipriani a attrapé un agent, Jodie Botterill, par le col et lui a sommé de le lâcher. La femme a désormais des marques de rougeur au cou et au menton. Menotté, il aurait déclaré aux agents présents : "Ces poignets sont en or, desserrez les menottes !"

Danny Cipriani a passé ces deux nuits en garde à vue. Le tribunal l'a condamné à verser 2000 livres sterling (un peu plus de 2200 euros) d'amende et 250 livres (près de 280 euros) de compensation à la policière Jodie Botterill.