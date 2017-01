Danny Strong et Cailtin Mehner fiancés : La splendide bague dévoilée...

Mieux vaut ne pas cesser de croire en ses rêves si on veut qu'ils se réalisent. C'est exactement ce qu'a fait Danny Strong, qui a vu son plus beau voeu exaucé à la fin de l'année 2016. Celui qui incarne Doyle McMaster dans la série Gilmore Girls a demandé la main de sa splendide chérie, Cailtin Mehner, qu'il fréquente depuis plusieurs années. Il s'est félicité qu'elle ait dit oui, incitant ses nombreux followers sur les réseaux sociaux à ne jamais baisser les bras.

"Il y a trois ans, j'ai rencontré pour la première fois la plus jolie femme qu'il m'ait jamais été donné de voir. Elle m'a laissé son numéro de téléphone mais il me manquait un chiffre. J'étais persuadé qu'elle avait fait une erreur (me faisais-je des illusions ?) alors je l'ai suivie pour lui demander de sortir avec moi. Finalement, la nuit dernière, j'ai eu le courage de lui demander de m'épouser et elle a accepté. Moralité de l'histoire ? N'abandonnez jamais parce qu'il vous manque un numéro ! Je t'aime", a-t-il écrit sur sa page Instagram où il a publié une photo de sa future femme, tout sourire et la bague au doigt.

De son côté, l'heureuse élue s'est aussi réjouie de leur future union, partageant un selfie du couple sur sa page personnelle. "Est-ce que je peux toujours être Team Paris et Doyle pour la vie ?", a-t-elle plaisanté en référence au personnage de son amoureux dans la série télévisée.

L'acteur de 42 ans s'apprête justement à reprendre du service dans la nouvelle mini-série Gilmore Girls : A Year in the Life, bientôt diffusée sur Netflix. Danny Strong a aussi incarné le malchanceux Jonathan Levinson dans la série Buffy contre les vampires et fait quelques apparitions dans la série Mad Men.