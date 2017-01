Dany Boon "Raid Dingue" de sa chérie Yael devant Enrico Macias et son petit-fils

Présenté en ouverture du festival de l'Alpe d'Huez et attendu dans les salles le 1er février, le nouveau long métrage de Dany Boon s'est offert une avant-première en bonne et due forme à Paris. Le 24 janvier, le Pathé Beaugrenelle avait déroulé son tapis rouge à l'équipe du film. En tête de cortège, Dany Boon a pu profiter de ses acteurs, tout en invitant de nombreux amis.

Le réalisateur ch'ti, qui tient également le rôle principal et donne la réplique à sa muse Alice Pol (Supercondriaque), a ainsi posé avec sa femme productrice Yaël, avant de rejoindre Akim Omiri, Patrick Mille, Anne Marivin, Alain Doutey, Michel Blanc, Florent Peyre et François Levantal, tous membres de la distribution. L'histoire du film : Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d'un point de vue purement policier sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa maladresse fait d'elle une menace pour les criminels, le grand public et ses collègues. Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l'étalage, elle s'entraîne sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID. Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du RAID. Ce duo improbable se voit chargé d'arrêter le redoutable Gang des Léopards, responsable de gros braquages dans les rues de la capitale. Mais avant de pouvoir les arrêter, il faudrait déjà qu"ils parviennent à travailler en binôme sans s'entretuer au cours des entraînements ou des missions de terrain plus rocambolesques les unes que les autres.

Du côté des invités, on a notamment croisé Enrico Macias, venu découvrir le film en compagnie de son petit-fils, Symon Milshtein, à l'instar de Daniela Lumbroso qui se trouvait avec Flora, l'une de ses trois filles – la plus connue du trio étant l'actrice Lola Bessis. De nombreux couples ont également défilé devant les photographes, de Gil Alma et sa compagne Aminata à François Vincentelli et sa compagne Alice Dufour en passant par Danièle Thompson et son mari Albert Koski, Zinedine Soualem et Caroline Faindt, Cindy Geney et son compagnon Atmen Kelif, mais aussi Bernard Cazeneuve et sa femme Véronique. L'animateur Arthur, Amir El Kacem, Laurence Arné, Guy Lecluyse ou encore Mathilda May étaient aussi de la partie.