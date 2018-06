Dany Brillant triomphe à Pleyel devant sa fille Leah et ses proches

Depuis mars, Dany Brillant est en tournée dans toute la France avec le Rock and Swing Tour, du nom de son dernier album sorti en février 2018. Le samedi 2 et le dimanche 3 juin 2018, l'artiste de 52 ans faisait une escale triomphale à Pleyel, la superbe salle Art déco du 8e arrondissement de Paris.

Pour son grand retour parisien, Dany Brillant avait sorti son plus beau costume bleu à paillettes, faisant ainsi littéralement honneur à son nom d'artiste. Le chanteur a interprété quelques-unes de ses nouvelles chansons comme C'est l'amour qui rend heureux et bien entendu ses classiques Viens à Saint-Germain et Suzette, extraits de son premier album, C'est ça qui est bon, sorti en 1991.

Outre ses fidèles admirateurs et admiratrices, Dany Brillant a pu compter sur la présence de quelques membres de sa famille, à commencer par sa maman Mireille. Son épouse Nathalie Moury, organisatrice de mariages et mère de ses deux garçons, Lino (7 ans) et Dean (5 ans), était également présente. Le crooner a enfin été applaudi par sa fille aînée Leah à qui il avait dédié la chanson du même nom sur l'album Puerto Rico en 2009. Dans une récente interview à Nous deux, Dany faisait part de sa fierté devant cette jeune femme de 24 ans, un vrai soutien pour lui lorsqu'il a traversé une période difficile : "Je n'ai pas été tous les jours à ses côtés, mais elle m'a aidé à tenir le choc, à rester debout, digne, à ne jamais me laisser aller, je voulais lui montrer que son père était quelqu'un de bien."

Après son passage à Pleyel, Dany Brillant poursuit sa tournée. Il est attendu le 9 juin au Théâtre du Casino Barrière à Enghien-les-Bains. Il chantera au moins jusqu'au 9 février 2019. Retrouvez toutes les dates de sa tournée sur son site officiel.