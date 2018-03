Dany Brillant vit sans sa femme et ses fils, qui sont "dans un endroit paisible"

À 52 ans, Dany Brillant est toujours un bel homme et, si son charme opère encore, le chanteur n'en profite pourtant pas. Après avoir connu une longue période de célibat au cours de laquelle il n'avait, loin s'en faut, pas fait voeu de chasteté, il vit désormais une histoire d'amour avec Nathalie, sa seconde épouse. Pour Libération, qui dresse son portrait, il fait le point sur sa vie intime...

Dany Brillant, qui partage aujourd'hui sa vie avec Nathalie, dont il a fait la connaissance en 2008 en marge du Festival de Cannes, dévoile qu'il habite désormais seul à Paris. Son appartement n'est pas pour autant une garçonnière... "Il est toujours en couple", assure-t-il selon Libé. Le chanteur habite dans le 5e arrondissement de la capitale – aux dernières nouvelles dans le Quartier latin, à quelques mètres de la Sorbonne – et ses enfants vivent ailleurs. "Ils sont dans un endroit où c'est paisible, à la campagne. Paris, ce n'est pas idéal pour des enfants", dit-il. Le chanteur est le papa de deux garçons : Lino (7 ans) et Dean (5 ans), issus de sa relation avec Nathalie. Il est aussi le papa de Léah (25 ans), née d'une précédente relation amoureuse.

Dany Brillant, qui "a bien vécu son célibat entre 30 et 40 ans" selon Libé, n'a pas toujours été chanceux avec les filles. D'ailleurs, il avait révélé que sa première fois avait été tardive. "Je me suis mis à faire du sport, j'ai développé ma virilité, j'ai mis des lentilles de contact, du gel, je me suis habillé. J'ai appris à devenir beau", lâche-t-il. Une métamorphose payante !

Thomas Montet