Darren Criss et Mia se sont mariés ! Les détails de la cérémonie originale

Les clichés montrent en effet le comédien américain et sa jeune épouse à leur sortie du Ace Hotel, où s'est tenue la cérémonie. En costume blanc pour lui et robe bustier, jupon de tulle et grosses bottes blanches pour elle, Darren Criss et Mia Swier ont ensuite pris place à bord d'une Rolls-Royce rouge décapotable. Tous leurs invités, parmi lesquels figuraient ses camarades de Glee, Lea Michele, Chord Overstreet, John Stamos ou encore Harry Shum Jr., les ont ensuite rejoints pour la réception organisée au musée d'Art de La Nouvelle-Orléans.

En couple depuis près de huit ans, le comédien de 31 ans et la scénariste productrice de 33 ans avaient annoncé leurs fiançailles en janvier 2018 : "Mia et moi avons vécu ensemble sept ans et demi d'aventures fun, délirantes, merveilleuses, DINGUES. Et je suis heureux d'annoncer que nous allons faire monter ces aventures d'un cran. On y va tout droit. Pour aller ensemble, intrépides, là où aucun de nous n'a jamais été." Darren Criss est sous le feu des projecteurs depuis son rôle d'Andrew Cunanan dans la série American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace. Une performance pour laquelle il a déjà gagné un Emmy Award et un Golden Globe.