David Beckham à Paris : beau gosse acclamé pour laisser son empreinte

David Beckham n'est plus footballeur depuis qu'il a pris sa retraite en 2013 et qu'il a conclu sa carrière en beauté au PSG. La star anglaise de 44 ans est à présent un homme d'affaires hors pair.

Au début de l'année 2018, le charmant Britannique a lancé sa propre marque de grooming, House 99, qui propose des soins pour le visage, la barbe, le corps, les cheveux mais aussi pour les tatouages. David en possède une collection impressionnante. Un peu plus d'un an après la naissance de House 99, l'époux de Victoria Beckham a tenu à marquer le coup pour célébrer cette première année d'existence et de succès. Il avait donné rendez-vous à ses fans le mardi 21 mai 2019, au pop up store de sa marque situé au rez-de-chaussée des Galeries Lafayette, sur les Champs-Élysées, à Paris.

Attendu pour midi, après être arrivé de Londres dans la matinée, David Beckham s'est montré plutôt ponctuel en arrivant à 12h15. Acclamée par la centaine de fans qui l'attendaient à l'extérieur, l'ex-star de Manchester United a pris le temps de signer quelques dédicaces avant d'entrer dans les Galeries et de rejoindre son pop up store. David, impeccable comme à son habitude dans un pantalon camel, un T-shirt blanc et une veste vert foncé, a laissé son empreinte sur l'une des affiches. "Welcome to House 99. Love", a-t-il inscrit. Des mots que tous les visiteurs et acheteurs peuvent à présent découvrir, en plus des deux ballons qu'il a signés.