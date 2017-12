David Beckham : Ce nouveau bébé qui le fait déjà complètement craquer...

La grossesse de Joanne Beckham avait été révélée en juillet dernier par The Sun. "Joanne et Kris sont sur un petit nuage. Ses parents à elle, Ted et Sandra, ont hâte d'avoir un nouveau petit-enfant. Et les enfants de David sont très excités à l'idée d'avoir un nouveau cousin, surtout Harper", commentait cet été une source au tabloïd britannique. On apprenait également que la relation amoureuse de la petite soeur de David Beckham et l'ancien candidat de télé-réalité Kris Donnelly, révélé en 2009 dans la télé-réalité Big Brother, était toute fraîche puisque le couple aurait commencé à se fréquenter en début d'année.

David Beckham avait participé à la baby shower organisée en l'honneur de sa petite soeur au début du mois de novembre, en présence de leurs parents Sandra et David Edward.