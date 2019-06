David Beckham : Doux bisou sur la bouche avec Harper, pour une grande découverte

David Beckham ne reste jamais très longtemps au même endroit. Après être passé par Paris le 21 mai dernier 2019 pour fêter le premier anniversaire de sa marque de cosmétiques House 99, le Britannique de 44 ans a renfilé le maillot rouge de Manchester United à l'occasion d'un match caritatif, en présence de son fils Romeo et de sa fille Harper.

Quelques jours plus tard, toute la famille Beckham a pris l'avion direction Miami. Toujours passionné de football malgré sa retraite prise en 2013 avec un ultime contrat au PSG, David Beckham a choisi de se lancer dans un projet de grande envergure en 2018, celui de fonder son club de MLS (Major League Soccer). Le beau gosse aux multiples tatouages a lancé la création de sa franchise il y a un an et demi, le Club Internacional De Fútbol, également appelé dans sa version raccourcie Inter Miami.

Alors que l'équipe de MLS ne fera son entrée dans la compétition qu'à la saison 2020, David Beckham supervise son projet de très près en se rendant régulièrement en Floride. Lors de son dernier voyage, l'ancien footballeur ne s'est pas déplacé seul, mais avec toute sa famille. Il a ainsi révélé avoir passé une semaine à Miami en compagnie de son épouse Victoria, mais aussi de leurs trois enfants : Brooklyn, 20 ans, Romeo, 16 ans, Cruz, 14 ans, et la petite dernière Harper, 7 ans. "Merci Miami, quelle belle semaine, à créer des souvenirs spéciaux, et si excité par l'Inter Miami. Tellement plus à venir", a-t-il commenté en légende d'une jolie photo de famille publiée sur sa page Instagram le dimanche 2 juin 2019.